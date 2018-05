Praha - Státní zástupkyně, která navrhla propustit z vazby Rusa obviněného ze sražení kolumbijské turistky na přechodu v centru Prahy, udělala chybu. Konstatovala to dohledová prověrka pražského městského státního zastupitelství, na jejíž výsledek dnes upozornil server Aktuálně.cz. Nadřízený státní zástupkyně nyní zváží její kárné potrestání. Propuštěný Rus opustil ČR a je na něj vydán zatykač.

Opilý ruský řidič usmrtil Kolumbijku o silvestrovské noci. Po nehodě putoval do vazby. Žalobkyně z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 však krátce poté navrhla jeho propuštění, čemuž soud vyhověl. Muž potom navzdory poskytnutému slibu a složené milionové kauci odjel do Ruska.

"Ve věci byla oddělením dohledu a přezkumu provedena dohledová prověrka, která shledala pochybení intervenující státní zástupkyně spočívající v předčasnosti zvoleného postupu," řekla Aktuálně.cz mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

"Zákon o státním zastupitelství jako maximální možný trest stanoví až odvolání z funkce, ale to je za nejzásadnější pochybení. V tomto případě to této intenzity nenabylo, takže spíš to bude výtka nebo něco podobného," řekl serveru k možnému potrestání své podřízené šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda.

Rus, který po nehodě nadýchal přes dvě promile alkoholu, čelí obžalobě z nedbalostního usmrcení. Je však možné, že skutek bude překvalifikován na úmyslné obecné ohrožení, za něž by muži hrozilo až 15 let vězení.