Berlín - Státní zastupitelství v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku požádalo tamní soud o uvalení vydávací vazby na katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta. Podle serveru Spiegel Online státní zástupci po přezkoumání eurozatykače došli názoru, že by pětapadesátiletý politik měl být vydán do Španělska. Bojovník za katalánskou nezávislost čelí v jihoevropské zemi obžalobě ze vzpoury a zpronevěry veřejných financí, za což mu hrozí desítky let vězení.

Pokud německý soud státnímu zastupitelství vyhoví, bude Puigdemont ve vydávací vazbě, dokud se nerozhodne o tom, zda je žádost Španělska o jeho vydání oprávněná. Vrchní zemský soud ve Šlesvicku-Holštýnsku by měl standardně rozhodnout do 60 dní od zadržení.

Obžalobě ze vzpoury vůdce katalánských separatistů čelí kvůli tomu, že loni na podzim v rozporu se španělskou ústavou uspořádal referendum o nezávislosti Katalánska, i když se dalo očekávat, že při něm dojde k násilnostem. Obžaloba ze zpronevěry veřejných financí se taktéž týká referenda o nezávislosti.

Spolková republika sice trestný čin vzpoury nezná, podle nejvyššího státního zastupitelství ve Šlesvicku-Holštýnsku je ale srovnatelný s německým trestným činem velezrady. Puigdemont tak může být vydán.

Politik obžalobu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná. V den referenda o nezávislosti podle něj ze strany Katalánců nedošlo z žádnému násilí, které je ale předpokladem pro trestný čin vzpoury. Proti vydání do Španělska se Puigdemont může případně bránit i před německým ústavním soudem.

Katalánský politik byl ve spolkové republice zadržen koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Němečtí politici dali opakovaně najevo, že do diplomaticky citlivého případu vstupovat nechtějí.