Praha - Státní zástupci by neměli mít právo vyšetřovat trestné činy místo policistů, a to ani v dílčích úkonech. O návrh na vypuštění pravomoci žalobců z trestního řádu dnes požádala vládu Sněmovna podle doporučení své komise k policejní reorganizaci. Státní zástupci by také měli ztratit možnost vybírat si policistu, jenž bude případ vyšetřovat.

Komise podle zdůvodnění zjistila, že státní zástupci běžně svými pokyny zasahují do toho, kdo konkrétně se v policejním útvaru bude věnovat určité agendě. Žalobci navíc podle komise v přípravném řízení aktivně provádějí úkony místo toho, aby se soustředili na dozor nad jeho zákonností.

"Příkazy státních zástupců, že určitou záležitost smí řešit pouze jeden jimi konkrétně určený policista a že jiné policisty nesmí takto určený policista o ničem z řešené věci informovat, jsou v rozporu s účelem zákona a vůlí zákonodárce," uvedla komise. Toto rozhodování by podle ní mělo být výhradně odpovědností vedoucího policejního útvaru.

Vypuštění pasáží o vyšetřovacím oprávnění státních zástupců komise zdůvodňuje tím, že k takovým úkonům nemají vybavení, vzdělání ani výcvik. Žalobcům navíc může podle zdůvodnění bránit v nezávislém dozoru nad zákonností v přípravném řízení.

Pro návrh hlasovalo navzdory předchozímu nesouhlasu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) 83 ze 123 přítomných poslanců. Proti bylo 37 poslanců z řad ANO a Úsvitu. Proti hlasoval také lidovec Ludvík Hovorka.

Požadovaná úprava trestního řádu by podle místopředsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) naprosto rozložila současný systém. Podotkl, že státní zástupce vylučuje vyšetřovatele, když podle jeho mínění chybuje nebo nedbá jeho pokynů. "Vyšetřovací komise de facto navrhuje, aby státní zástupce neměl možnost dostát své odpovědnosti za zákony a efektivní průběh přípravného řízení trestního," řekl Vondráček.

Místopředseda dolní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL) prosadil požadavek, aby se vláda zasadila o důsledné dodržování částí trestního řádu, které pojednávají o posuzování důvodnosti nařízení odposlechů. Naopak Daniel Korte (TOP 09) neuspěl s návrhem výzvy kabinetu ke zpracování novely, která by vypustila oprávnění státního zástupce povolovat sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy. Mělo by to být podle Korteho názoru v pravomoci soudu.

Na vyšetřování trestných činů, z jejichž spáchání jsou podezřelí státní zástupci, by neměli kvůli možným osobním vazbám dohlížet jiní žalobci. Na základě návrhu vyšetřovací komise k policejní reorganizaci to dnes uvedla Sněmovna, jež žádá po vládě novelu trestního řádu. V případě trestného činu zneužívání pravomoci, z něhož by byli podezřelí vedoucí státní zástupci nebo jejich náměstci, by navíc podle dolní komory neměla plynout promlčecí doba.

Změna by se měla týkat případů, pokud by se jednalo o podezření z trestných činů spáchaných při výkonu funkce. Vztahovat by se měla podle usnesení i na bývalé státní zástupce. Trestní řád by měl upravit podle usnesení taky zastupování obžaloby před soudem.

"Úprava vychází ze stejného přístupu, který vedl ke vzniku Generální inspekce bezpečnostních sborů," stojí ve zdůvodnění. Inspekce vyšetřuje podezření z trestné činnosti policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů. Je od nich oddělena, aby vyšetřování bylo "oproštěno od nežádoucí kolegiality a osobních vazeb v rámci jednoho sboru", připomněla komise. Příslušníky inspekce pak vyšetřují přímo státní zástupci.

"Stejné nežádoucí osobní vazby mohou ovlivnit posuzování skutků, kterých se dopustí státní zástupci při výkonu funkce," napsala komise. Dozor nad vyšetřováním by měl mít podle ní nezávislý orgán, mohl by to být i soud. Úpravu promlčecí doby komise zdůvodňuje tím že vedoucí státní zástupci můžou účinně bránit objasňování své trestné činnosti.

Pro návrh hlasovalo 85 ze 123 přítomných poslanců, proti bylo 33 poslanců hnutí ANO. Změna by byla podle místopředsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) v rozporu s ústavou, podle níž žalobu v trestním řízení zastupuje státní zastupitelství. Vondráček zdůraznil, že ústava nedává žádné výjimky. S návrhem usnesení nesouhlasil při sněmovní debatě ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nechystá výměnu podřízených kvůli zprávě sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie. ČTK to dnes řekl mluvčí zastupitelství Petr Malý. Komise kritizovala kroky státních zástupců při prověřování změn v policii a Sněmovna na základě zprávy komise vyzvala vládu, aby zvážila v souvislosti s činností Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (VSZ) i personální změny. Zeman nesouhlasí ani s legislativními změnami, které navrhla Sněmovna.

Zeman uvedl v České televizi, že neustále monitoruje činnost podřízených vedoucích státních zástupců, ale zatím se neobjevily důvody pro podání návrhu na odvolání žádného z nich.

Podle zákona o státním zastupitelství odvolává vrchního státního zástupce ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. Ministr může zástupce odvolat i v případě, že závažným způsobem poruší své povinnosti. Náměstky vrchních státních zástupců jmenuje a odvolává ministr na návrh vedoucího státního zástupce, o jehož náměstka se jedná.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) ještě ve sněmovní rozpravě před přijetím usnesení prohlásil, že státní zastupitelství musí zůstat nezávislá a státní zástupci nebudou odvoláváni na základě usnesení Sněmovny. "Důrazně se ohrazuji proti tomu, aby politické rozhodnutí úkolovalo ministra spravedlnosti v tom, jak bude vykonávat svou personální odpovědnost vůči státnímu zastupitelství," řekl.

Sněmovna také na základě zprávy komise k reorganizaci policie navrhla vládě, aby státní zástupci přišli o právo vyšetřovat trestné činy místo policistů. Podle komise nemají státní zástupci k takovým úkonům vybavení, vzdělání ani výcvik a může jim to bránit v nezávislém dozoru nad zákonností v přípravném řízení.

Nejvyšší státní zástupce Zeman ale ČTK sdělil, že takové legislativní změny by významně oklestily působnost a funkčnost veřejné žaloby. "Státní zastupitelství by totiž přišlo o některá významná dozorová oprávnění a nemohlo by již například sjednat nápravu v případě nekvalitní, neodborné anebo laxní práce policisty," uvedl.