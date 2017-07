Praha - Státní zástupce Jan Kořán označil dnešní změněnou výpověď lobbisty Marka Dalíka za smyšlenky a lži. Podle něj se snaží mlžit a pozměnit skutkový děj. Kořán to řekl novinářům v přestávce dnešního soudního jednání. Dalík dnes poprvé připustil, že na schůzce se zbrojaři se mluvilo také o kontraktu. Odmítl, že by požádal na schůzce se zbrojaři o půlmiliardový úplatek. Podle něj částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely.

Účelem změněné výpovědi podle Kořána bylo to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. "Já si myslím, že především to jsou všechno smyšlenky a lži. Změnil výpověď tak, aby zamlžil a pozměnil skutkový děj. Já jsem přesvědčený o tom, že to není pravda," prohlásil Kořán.

Video: Soud projednává kauzu lobbisty Dalíka 25.07.2017, 10:54, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Dalík dnes připustil, že se na schůzce mluvilo o novém kontraktu, který měl po Muselovi převzít Výboh a který se týkal zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zakázkou za obrněnce. Dalíkova firma například měla dělat zakázce PR, a Dalík tak předpokládal, že část finanční zakázky získá. "Část té sumy by byla provize, nebyl to úplatek pro nikoho," zmínil Dalík.

Řekl také, že poté co Výboh částku vyslovil, tak jí zbrojařům potvrdil pokývnutím hlavy. Odmítl také, že by část peněz měla jít k tehdejšímu premiérovi Mirkovi Topolánkovi (ODS). "Nebyla to žádná platba, byla to suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí," řekl Dalík. Dalík i Výboh v minulosti před soudy odmítli, že by na schůzce padla žádost o úplatek.