Broumov (Náchodsko) - Do insolvenčního řízení textilní společnosti Veba Broumov vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Učinilo tak proto, že textilka je významný regionální zaměstnavatel a státní zastupitelství se chce podílet na spravedlivém průběhu insolvenčního řízení. ČTK to dnes řekl mluvčí státního zastupitelství Pavel Bužga. Veba patří s 800 zaměstnanci k největším českým textilkám, do insolvence ji poslala začátkem května banka Raiffeisenbank, u níž má podnik nesplacené úvěry 260 milionů korun.

Banka navrhuje prohlášení úpadku textilky. Veba návrh nepovažuje za důvodný.

V insolvenčním řízení má státní zástupce ze zákona přístup ke všem dokumentům a může se například odvolat proti rozhodnutí insolvenčního soudu. Státní zastupitelství se v řízení podle Bužgy také zaměřuje ve spolupráci s insolvenčním správcem na to, zda přihlášené pohledávky jsou oprávněné, a na to, aby nikdo nebyl v řízení poškozen či zvýhodněn.

Vedení Veby po kroku Raiffeisebank oznámilo, že do společnosti kapitálově vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka. Podniku by měl poskytnout finanční injekci ve stovkách milionů korun, a pomoci tak překonat jeho problémy. Moťka v minulých dnech řekl Deníku, že záchrana Veby by měla spočívat v její reorganizaci. Bude také chtít vyřešit pohledávky pracovníků v zaměstnanecké bance Veby tak, aby lidé o své peníze nepřišli.

Veba ve stanovisku k návrhu Raiffeisebank uvedla, že návrh vykazuje formální a jiné nedostatky, které by měly vést k jeho odmítnutí soudem. Návrh banky s přiloženými přílohami podle Veby dostatečně neosvědčuje úpadek podniku. Veba také tvrdí, že se Raiffeisenbank dopustila protiprávního jednání, když v rámci insolvenčního návrhu zveřejnila důvěrnou zprávu firmy Deloitte Advisory o ekonomické situaci Veby.

Kromě Raiffeisebank se zatím do insolvenčního řízení přihlásily další tři subjekty. Jsou to společnost MG ITALY CZECH DIVISION, výrobní družstvo Směr a státní podnik Povodí Labe. Jejich přihlášené pohledávky v součtu činí 192.000 korun.

Raiffeisebank soudu později svůj návrh doplnila sdělením, že věřitelem Veby je i Okresní správa sociálního zabezpečení s pohledávkou šest milionů korun. V insolvenčním návrhu Raiffeisebank také uvedla, že mezi věřitele Veby patří Komerční banka, ČSOB, Citibank Europe a UniCredit Bank Czech and Slovakia. Žádná z těchto bank se podle údajů v insolvenčním rejstříku dosud do řízení nepřihlásila.

Veba, jejímž hlavním produktem je takzvaný africký brokát, se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit úvěry.

Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe propadl na 812 milionů korun. Za léta 2015 a 2016 Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 300 milionů korun. Loni Veba tržby zvýšila na 894 milionů korun a vykázala ztrátu 144 milionů korun. Hlavními akcionáři Veby jsou prostřednictvím společnosti Incot nejvyšší manažeři podniku.