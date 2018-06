Cheb - Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby pro dva muže, kteří jsou podezřelí z deset let staré brutální vraždy u Aše na Chebsku. Oba muže, z nichž jeden byl v době spáchání činu policistou, zadržela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v pátek. Informaci zveřejnil na webové stránce GIBS Ivo Mitáček pověřený komunikací s médii.

"Oba trestně stíhaní muži strávili noc v policejních celách a dnes od rána pokračovaly další procesní úkony a důležité výslechy. Tyto procesy pokračovaly až do pozdních odpoledních hodin, a to i pod dozorem příslušného státního zástupce. Vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů ukončil naplánované úkony a státnímu zástupci předal podnět k vydání návrhu na vzetí do vazby pro oba obviněné," doplnil Mitáček. Státní zástupce návrh akceptoval.

V roce 2008 pachatelé mučili a pak usmrtili 26letého muže z Aše. Na odlehlém místě nedaleko přehrady Bílý Halštrov ho pachatelé, po nichž kriminalisté dosud marně pátrali, nejdříve těžce zranili, následně zabili. "Muž následkům mučení a těžkých poranění podlehl na místě," uvedl Mitáček.

Podle vyšetřovatelů mají čin na svědomí právě oba zadržení muži. Tehdejší policista, kterému je dnes 39 let, byl podezřelý už tehdy, chyběly ale důkazy. Ty se podařilo získat teprve nedávno a vyšetřování se před půl rokem rozběhlo znovu. Výsledkem bylo páteční zatčení obou podezřelých.