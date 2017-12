Praha - Státní zástupce Martin Brzobohatý vznesl námitku podjatosti soudkyně Heleny Králové v trestní kauze tzv. trafik pro poslance. Králová dnes opět označila všechny pořízené odposlechy za nezákonné, a to na přímý žalobcův dotaz. Podle Brzobohatého je za tím snaha soudkyně dosáhnout příznivého rozhodnutí v kárném řízení, kterému bude čelit právě v souvislosti se svými názory ohledně odposlechů. Králová pak kvůli rozhodování o námitce odročila hlavní líčení naneurčito.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 prohlásila odposlechy za nezákonné při minulém hlavním líčení, kdy tím vyhověla požadavku advokáta Adama Černého, obhájci bývalého premiéra Petra Nečase (ODS). Bylo to překvapivé z toho důvodu, že do té doby použití odposlechů připouštěla. Mluvčí soudu později vyjádření Králové regulovala v tom smyslu, že měla na mysli pouze dvě zachycené textové zprávy, nikoliv všechny odposlechy. Dnes ale soudkyně opět obrátila.

"Jsou nezákonné," řekla na začátku jednání Brzobohatému, který se jí zeptal opakovaně a zdůraznil, že se dotazuje na všechny odposlechy, nikoliv jen na některé. "Bližší odůvodnění bude, až budou prováděny všechny odposlechy," dodala a chtěla pokračovat výslechem jednoho ze svědků, ačkoliv se očekávalo, že své předchozí rozhodnutí zdůvodní dnes. Brzobohatý ji však označil za podjatou.

"Na obžalobu to působí dojmem, že toto vaše stanovisko není ani tak vyargumentovaným právním názorem, nýbrž snahou dosáhnout v následném kárném řízení příznivého rozhodnutí. Nejste schopna objektivně rozhodnout," řekl soudkyni.

Předseda nadřízeného Městského soudu v Praze Libor Vávra ve středu oznámil, že na Královou podá kárnou žalobu právě kvůli tomu, jak ohledně odposlechů relativizovala svůj předchozí názor.

Po vznesení námitky se Králová zhruba čtvrt hodiny radila se svým senátem za zavřenými dveřmi. "Hlavní líčení dnes, 12. 12. a 19. 12. se odročují naneurčito za účelem vyřešení námitky. Pokud by pak došlo k podání stížnosti proti jejímu vyřešení, soud by to bez prodlení předložil městskému soudu. Je to vše, zatím k tomu nemám dále co říci," oznámila poté.

Brzobohatého počínání Králové viditelně rozladilo. "Rozhodnutí soudu za uplynulé tři týdny se přelévají jako rozbouřené moře, a takhle se prostě dokazovat nedá. To nemá nic společného s trestním řízením, to spíš připomíná naprostý chaos," řekl novinářům.

V kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády, čelí obžalobě vedle Nečase i jeho manželka Jana (dříve Nagyová) a Roman Boček, bývalý náměstek na ministerstvu zemědělství. Údajně podplatili tři poslance ODS příslibem lukrativních funkcí výměnou za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček.

Nečasův obhájce Černý dnes Brzobohatého zkritizoval, podle něj dělá obstrukce a schválně prodlužuje soudní řízení. Připomněl i to, že podle obhajoby je k vedení obžaloby nepříslušný. "To je státní zástupce z Ostravy, co tady dělá, v Praze?" řekl právník novinářům.

Advokát Nečasové Eduard Bruna médiím řekl, že s takovou přestřelkou mezi soudem a státním zástupcem, jako byla ta dnešní, se za desítky let své praxe nesetkal. Také podle něj se nyní řízení výrazně protáhne.

Králová čelí dvěma kárným žalobám. První na ni podal ministr spravedlnosti kvůli nerespektování závazných právních názorů nadřízených soudů a prodlužování řízení. Obě žaloby požadují její odvolání z funkce.