Bilance státního rozpočtu za leden až květen od roku 2006 do roku 2018. ČTK/ČTK

Praha - Státní rozpočet se ke konci května dostal do schodku 23,1 miliardy korun, jde o první letošní deficit rozpočtu. Ke konci letošního dubna vykázal rozpočet přebytek 0,8 miliardy korun. Loni ke konci května byl rozpočet ve schodku 18,7 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun.

Hospodaření bylo podle MF ovlivněno pravidelně se opakujícími vlivy typickými pro květen. Na straně výdajů šlo o vyplacení dvouměsíční zálohy na regionální školství 18 miliard korun, čtvrtletní dotace na obnovitelné zdroje energie, čtvrtletní výplatu státního příspěvku na důchodové pojištění a tradičně vyšší výdaje na obsluhu státního dluhu.

"Na první pohled horší hospodaření státu v sobě skrývá vyšší výdaje na společné projekty ČR a EU a zároveň výrazně vyšší investiční výdaje, které v posledních třech měsících dohánějí slabší začátek roku. Nicméně i přesto stát stále neutrácí tolik, jak si naplánoval v rozpočtu pro letošek," komentoval čísla analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Předpokládá, že v následujících měsících dále porostou výdaje na investice státu, mimo jiné díky potřebě dočerpat 40 miliard Kč z evropských fondů do konce letošního roku.

V červnu budou příjmy pravděpodobně výrazně vyšší, což by mohlo dostat bilanci rozpočtu zpět směrem k nule, odhadl analytik Komerční banky Marek Dřímal. Bez ohledu na nepříznivou květnovou sezonnost podle něj pokračuje na straně příjmů velmi dobrý výběr daní, především daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění. Jejich růst o 10 až 15 procent odráží výrazné zvýšení platů ve veřejné sféře. Pro firmy to ale neplatí, výběr daní z jejich zisků roste jen o necelá čtyři procenta, podotkl.

Po očištění o peníze z EU by rozpočet ke konci května skončil se schodkem 51,5 miliardy korun. Ve stejném období loni by to byl schodek 35,6 miliardy korun.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci května stouply meziročně o 49,6 miliardy na 546 miliard korun. Celkové výdaje stouply o 54 miliard na 569,1 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply o 34,5 miliardy na zhruba 466,5 miliardy korun.

Příjmy rozpočtu u daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně stouply o 6,1 procenta na 109,2 miliardy korun. Inkaso spotřebních daní meziročně stouplo o 0,6 miliardy na 60,4 miliardy korun.

Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci května na ně z rozpočtu šlo 231,2 miliardy korun, meziročně o 11 miliard více. Celkově rozpočet letos počítá s výdaji na sociální dávky 557,9 miliardy korun.