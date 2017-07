Šenov u Nového Jičína (Novojičínsko) - Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína chce letos dosáhnout tržeb zhruba 1,3 miliardy korun, tedy stejně jako v loňském roce. Důležitou roli bude hrát strategická spolupráce s arabským výrobcem vojenských vozidel NIMR Automotive, který chce v příštích třech až pěti letech vyrobit společně s VOP CZ přes 1000 vozidel dohromady za více než 500 milionů amerických dolarů (přes 12,7 miliardy korun). Řekli to dnes zástupci společnosti VOP CZ, kteří novinářům předvedli pancéřované vozidlo NIMR Ajban 440A a jeho odlehčenou verzi NIMR RIV (Rapid Intervention Vehicle).

Video: Státní podnik VOP CZ představil dvě nová vozidla 27.06.2017, 16:50, zdroj: ČTK/Ostrava

VOP CZ už společnosti NIMR za dva roky dodal řádově stovky pancéřovaných kabin. "Později jsme tuto spolupráci rozšířili uzavřením strategické dohody o partnerství na marketing veškerých vozidel, která vyrábějí, prodej těchto vozidel, autorizovaný servis a také výrobu. Dnes jsme ve fázi zejména marketingu. Smlouva je koncipována tak, že nám umožňuje dělat i úpravy na těchto vozidlech včetně dalšího vývoje," řekl projektový manažer VOP CZ Radek Němec.

VOP CZ má zastoupení především pro země visegrádské čtyřky, spolupráci ale rozvíjí i směrem k dalším evropským zemím. S vozidly NIMR se chce zúčastnit tendru pro českou armádu, která zvažuje přezbrojení. Šenovský podnik se bude v budoucnu chtít více podílet na výrobě těchto vozidel včetně zajištění servisu.

Ajban je lehké obrněné vozidlo koncepce 4x4 disponující nejmodernějšími technologiemi. Je zaměřeno zejména na logistické využití v nejtěžších terénech. Má modulární konstrukci a je možné ho konfigurovat tak, aby splňovalo podmínky nejtěžších operačních úkolů, zajišťovalo podporu a účastnilo se bojových misí.

Varianta RIV je upravená, otevřená a odlehčená verze vycházející z Ajbanu, určená pro jednotky rychlého nasazení. Je vybavena motorem Maserati a může jet rychlostí až 180 kilometrů za hodinu. "Vozidlo umožňuje polohování světlé výšky, to znamená, že se dá přizpůsobit pro jízdu jak terénem, tak i na rovných zpevněných komunikacích," řekl Němec.

Vozidlo má lafety pro ruční zbraně i pro kulomet. "Je určeno zejména pro mise takzvaně hit and run, to znamená velmi rychle se dostat na místo, splnit úkol a z toho místa se vrátit do týlu. Stejně tak důležitou dobrou vlastností je jeho přepravitelnost," řekl Němec. Vozidlo se dá přepravovat ve vrtulnících Boeing CH-47 Chinook, do každého se vejdou dva tyto vozy.

VOP CZ je státní podnik založený ministerstvem obrany a jeho hlavním cílem je zabezpečovat potřeby české armády. Zabývá se vývojem, výrobou, opravami, servisem a modernizacemi především pozemní vojenské techniky. Má přes 870 zaměstnanců.