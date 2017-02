Praha - Největší částkou získanou od sponzorů, mecenášů či dárců dokážou ze státních kulturních institucí obohatit své rozpočty Národní divadlo a Česká filharmonie. První česká divadelní scéna má ročně ve svém rozpočtu asi 3,5 procenta takových peněz, což je asi 35 milionů korun. Česká filharmonie loni sponzoringem získala 23 miliony, přičemž hospodařila celkem s 300 miliony korun. Údaje ČTK získala od jednotlivých příspěvkových organizací MK. Na třicítku těchto institucí ročně stát dává téměř kolem pěti miliard korun.

V letošním rozpočtu ministerstva kultury je suma na příspěvkové organizace 5,877 miliardy korun, z toho 3,7 miliardy je na provoz a miliarda směřuje na Program péče o národní kulturní poklad - tedy na rekonstrukce a novostavby jejich sídel.

Peníze, které si instituce samy najdou u sponzorů, pravděpodobně celkově nepřesáhnou sto milionů korun. K tomu, aby mohly získávat více a obecně volněji hospodařit, chybí zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře. Vláda ho slibovala přijmout, ale pravděpodobně se tak do konce volebního období již nestane.

ND i filharmonii podporují tradičně velké firmy - Škoda Auto ČF pomáhá už od roku 1993. Vedle toho filharmoniky podporují i Česká spořitelna, ale také PPF, Nadace Agrofert a JaT Bank, která se věnuje ve velké míře také podpoře výtvarného umění financováním soukromých i státních projektů.

K organizacím, jimž se daří získat od sponzorů vyšší částky, patří ještě Národní galerie v Praze. Je tomu tak ale podle jejího ředitele Jiřího Fajta až v několika posledních letech. Ve druhé polovině roku 2014 získala NG sponzorsky 1,8 milionu korun, v roce 2015 to bylo devět milionů a loni 18 milionů korun. Díky sponzorství Komerční banky NG již několik let nabízí dětem volný vstup do stálých expozic.

Mezi 29 státními divadly, galeriemi, muzei a dalšími institucemi jsou i takové, které nemají žádné sponzory, jak řekli jejich zástupci ČTK. Je to třeba Památník národního písemnictví nebo Národní filmový archiv. Se sponzory nepočítá ani Národní památkový ústav - ten je ale ze všech příspěvkových organizací nejvýdělečnější a jeho zisky poslední léta stále rostou. V některých organizacích sponzorské příspěvky rok od roku silně kolísají - záleží to ale také na jejich aktuální aktivitě.

Kvůli rekonstrukci Klementina poskytuje své služby několik let v provizoriu Národní knihovna. "S ohledem na tento fakt je výše darů značně snížená. V roce 2016 byly o dary ve výši 153.054 korun, což je 0,4 procenta z rozpočtu, šlo o účelové dary zejména na realizaci výstav či publikací," řekla ČTK mluvčí NK Irena Maňáková. Knihovna výpadek příjmů v oblasti darů a sponzoringu kompenzuje krátkodobými pronájmy Klementina na společenské nebo kulturní akce a pro filmové produkce. Výnosy z této oblasti činily loni více než sedm milionů korun.

Zavřené je kvůli opravě i Národní muzeum - přesto loni získalo sponzorské dary zhruba za 1,6 milionu korun, sdělil ČTK ředitel NM Michal Lukeš. Rekonstrukce hlavní budovy ale muzeu také vydělává - za léta, kdy je pod lešením, získá za pronájem reklamní plochy 4,356 milionu korun. "Momentálně hledáme hlavního partnera pro její znovuotevření v roce 2018. Oba uvedené příjmy nepřesáhnou přibližně tři procenta rozpočtu instituce," uvedl ředitel.

Finanční dary od různých sponzorů v celkové výši 1,454.059 korun se loni podařilo získat Moravské galerii v Brně. Suma činí 1,5 procenta z rozpočtu, sdělila ČTK mluvčí galerie Michaela Paučo. V roce 2015 galerie touto cestou získala 884.000 korun (jedno procento z rozpočtu), v roce 2014 pouze 66.000 korun a v roce 2013 celkem 97.870 korun.

Ostatním organizacím se již tak vysoké příspěvky získávat nedaří - pokud o nich byli jejich zástupci ochotni hovořit. Zejména muzea pak ale do svých sbírek získávají věcné dary, které jim umožňují peníze na nákup exponátů ušetřit. Národní technické muzeum v roce 2015 dostalo od sponzorů něco přes půl milionu korun, ale věcné dary měly hodnotu 3,38 milionu korun. Loni dostalo NTM 590.000 korun a dary za více než milion; nezanedbatelná není ani sbírka na opravu historického kolotoče, které má NTM ve své správě a za oba zmíněné roky na ni získalo přes 1,6 milionu. Finanční a věcné dary tvoří kolem procenta rozpočtu muzea.

Sponzorské příspěvky pro Technické muzeum v Brně jsou nepravidelné a jejich objem se pohybuje mezi 30.000 a 130.000 korun ročně, to činí v posledních letech 0,03 až 0,14 procent z rozpočtu, sdělila ČTK Šárka Motalová z muzea. Také v případě Muzea umění Olomouc hodnota darů dosahuje ročně řádově několik desítek tisíc korun a jsou spojené vždy s konkrétními výstavními projekty, sdělil ČTK mluvčí muzea Petr Bielesz.

Tabulka: struktura příjmů České filharmonie (údaje jsou v mil. Kč)

2012 2013 2014 2015 2016 Dotace MK 147,082 143, 282 152,924 146,070 155,297 Sponzoring 2,900 2,600 2,865 10,500 23,135 Vlastní činnost 76,146 106,496 138,666 115,521 122,320 Výnosy celkem 226,128 252,378 294,455 272,091 300,752

zdroj: Česká filharmonie