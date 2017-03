Praha - Turistická sezona na státních hradech a zámcích se naplno rozjede 1. dubna. Na otevření bran jsou památky připravené, pro návštěvníky přichystaly mnoho novinek. Kasteláni desítek objektů letošní sezonu pojmou jako Rok renesanční šlechty. Vstupné se mnohde zvýší o deset až dvacet korun, zjistila ČTK v anketě. První větší nápor očekávají správci památek o velikonočních prázdninách.

Loňská sezona byla rekordní, památky navštívilo 5,6 milionu lidí. Národní památkový ústav, který spravuje více než sto objektů, utržil přes půl miliardy korun. Peníze získané především ze vstupného, ale také z pronájmu od filmových produkcí, chce vrátit do obnovy památek a zlepšování návštěvnického zázemí.

Opravovat se letos bude například Staroměstská radnice, turisté tak od května do listopadu nebudou moci na věž. Orloj, který patří spolu s Hradem mezi nejvyhledávanější pražské památky, čeká oprava příští rok. Pražský hrad své objekty a zahrady otevře 1. dubna, hlavní sezonu zahájí 13. května při příležitosti 300. výročí narození panovnice Marie Terezie.

Od loňské sezony prošly obnovou například interiéry zámku Červená Lhota, známého z pohádky Zlatovláska. Návštěvníci tak uvidí, jak prostory původně vypadaly kolem roku 1920. Zámek Hluboká nad Vltavou, který byl loni třetí nejnavštěvovanější památkou v Česku, restauruje hostinské pokoje sloužící v minulosti pro rodinné návštěvy Schwarzenbergů. Čilý stavební ruch panuje v těchto dnech na nádvoří hradu Lipnice, kde by do zahájení sezony měla být zrekonstruována podstatná část nádvoří.

Zámek Český Krumlov, jednička v loňské návštěvnosti, na hlavní prohlídkovou trasu vrací restaurované rámy obrazů druhé poloviny 17. století. Na podzim začne oprava letohrádku Bellarie u otáčivého hlediště, jež potrvá několik let a náklady dosáhnou 30 milionů korun. Obměněné prohlídkové trasy otevře i Jindřichův Hradec a zámek Kratochvíle.

Na Karlštejně, kde sezona začala tradičně již na začátku února, letos pokračuje výstava Karlštejnský poklad - kultura císařského dvora Karla IV. Karlštejn letos zdraží základní vstupné o 20 korun. "Národní památkový ústav (NPÚ) měnil vstupné plošně na všech objektech," zdůvodnil zvýšení karlštejnský kastelán Jaromír Kubů. Návštěvníci tak zaplatí 190 korun, loni to bylo 170 korun. O 20 korun zdraží vstupné i na zámku Konopiště.

Letošní rok patří na desítkách hradů a zámků renesanční šlechtě. Téma bylo otevřeno v březnu výstavou na Pražském hradě. Připojí se k němu třeba zámek v Bučovicích, který patří s 10.000 návštěvníky ročně k opomíjeným renesančním skvostům Moravy. Změnit to má nová prohlídková trasa Moravský aristokrat v labyrintu světa, která se zaměří na Bučovice kolem roku 1600.

Hlouběji do historie návštěvníky letos zavede hrad Loket, který oslaví 700 let od prvního příjezdu kralevice Václava, budoucího panovníka Karla IV. I hrad Bouzov, nejnavštěvovanější památka Olomouckého kraje, se letos vrátí o 700 let zpět, výstavou připomene první zmínku o hradu. Šumavský hrad Kašperk si letos připomene 400 let od doby, kdy ho koupili kašperskohorští měšťané.

Adrenalinovou podívanou slibuje na červenec hrad Trosky v Českém ráji. Provazochodci se pokusí zřejmě poprvé v historii hradu přejít 40 metrů nad zemí mezi Pannou a Babou. Věže jsou od sebe vzdálené asi 100 metrů. Na hradě Grabštejn na Liberecku zase připomenou torturu, která byla ve středověku a raném novověku obvyklou součástí vyšetřování.

Pro rodiny s dětmi letos v Hrádku u Nechanic připravili prohlídkový okruh s hraběnkou. Dětské prohlídky jsou letos nově po celý rok na zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Hrad Kunětická hora nabídne od května výstavu kostýmů a rekvizit ze známých pohádkových filmů a seriálů.

Pohled na krajinu umožní zámek Jezeří na Mostecku. "Návštěvníci chtějí vidět velkolom, teď konečně se dostanou do zatím neupravených prostor, kde budou mít možnost okny pohlédnout do krajiny, seznámit se prostřednictvím fotografií i exponátů s minulostí regionu, kde řada obcí padla za oběť těžby, i budoucností, v níž by pod zámkem bylo obří jezero," řekla ČTK kastelánka Hana Krejčová.