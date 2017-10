Praha - Státní dluh za tři čtvrtletí letošního roku klesl o 3,3 miliardy korun na 1,61 bilionu korun. To je nejméně od roku 2011, informovalo ministerstvo financí. Podle úřadu se tak podle očekávání vyrovnal letošní krátkodobý růst státního dluhu. V průběhu roku ministerstvo využívalo příznivých podmínek na trhu a prodávalo krátkodobě státní dluhopisy, někdy i za záporný úrok. To znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze. Na každého Čecha hypoteticky připadá dluh zhruba 152.000 korun.

Na konci června státní dluh činil ještě 1,789 bilionu korun. "Plánovaný krátkodobý nárůst státního dluhu způsobený zvýšenou emisí státních pokladničních poukázek přinesl dodatečné příjmy ve výši 611 milionů korun, které byly navíc v rámci řízení likvidity státní pokladny dále investovány a úročeny," uvedlo MF.

Ekonom Komerční banky Marek Dřímal již dříve upozornil, že MF docílilo snížení dluhu tak, že naplánovalo pro druhé a třetí čtvrtletí velmi nízké emise státních dluhopisů. "Zároveň všechny pokladniční poukázky (velmi krátkodobé dluhopisy), ze kterých ministerstvo profitovalo díky záporným výnosům, byly prodávány jen se splatnostmi do konce září," uvedl.

MF nyní eviduje státní dluhopisy a přijaté úvěry, se kterými nejsou a nebudou spojeny žádné úrokové výdaje, za 276,3 miliardy korun. To je 17,2 procenta státního dluhu. Na konci roku to bylo 12 procent.

V průběhu letošního roku MF prodalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 144,5 miliardy korun, z toho více než polovina nebude spojena s úrokovými výdaji.

Ve zbytku roku bude muset MF podle Dřímala prodej dluhopisů zrychlit. V listopadu bude totiž muset stát splatit starý dluhopis za 70 miliard korun. Navíc se podle něj pro MF nevyvíjí příznivě výnosy dluhopisů. "Výnos desetiletého dluhopisu v posledních dnech vystoupal až na 1,30 procenta, nejvyšší hodnotu od srpna 2014," upozornil.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Vývoj státního dluhu: Rok Státní dluh (v mld. Kč) 1993 158,8 1994 157,3 1995 154,4 1996 155,2 1997 173,1 1998 194,7 1999 228,4 2000 289,3 2001 345,0 2002 395,9 2003 493,2 2004 592,9 2005 691,2 2006 802,5 2007 892,3 2008 999,5 2009 1178,2 2010 1344,1 2011 1499,4 2012 1667,6 2013 1683,3 2014 1663,7 2015 1673,0 2016 1613,4 1.-3. čtvrtletí 2017 1610,1

Zdroj: MF