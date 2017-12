Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o počtu obyvatel Česka za tři čtvrtletí letošního roku. Statistici budou mimo jiné informovat i o tom, kolik dětí se od ledna do září narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik do země přišlo cizinců.

Za první pololetí vzrostl počet obyvatel České republiky o více než 9200. Na konci června v zemi žilo 10,588.063 lidí. V prvních šesti měsících se v Česku narodilo 55.528 dětí. Počet zemřelých byl přibližně o 2300 lidí vyšší. Veškerý přírůstek obyvatelstva tak zajistila zahraniční migrace. Do země se v prvním pololetí přistěhovalo bezmála 22.600 cizinců, naopak do zahraničí ve stejné době odešlo 11.100 Čechů.

ČSÚ dnes rovněž sdělí, jak často Češi vstupovali do manželství. Od začátku roku do konce června bylo v Česku uzavřeno 18.800 sňatků. V převážné většině případů se brali lidé bez předchozí zkušenosti s manželstvím. Typickému ženichovi bylo 30 let, nejvíce nevěst se vdávalo ve věku 27 let.