Seattle (USA) - Stát Washington bude žalovat prezidenta Donalda Trumpa za dekret o zákazu vstupu občanů sedmi muslimských zemí do USA. Oznámil to dnes ministr spravedlnosti státu Bob Ferguson. Žalobu podle něj podpoří společnosti Amazon.com Inc. a Expedia Inc.

Žaloba na Trumpa a některé vysoce postavené úředníky jeho vlády bude podle Fergusona podána ještě dnes u federálního soudu v Seattlu, největším městě státu Washington. Bude požadovat, aby klíčové paragrafy exekutivního příkazu byly označeny za neústavní a aby platnost dekretu byla pozastavena.

Stát Washington, který leží na severozápadě USA, se tak stane prvním státem americké unie, který se kvůli novému prezidentovi obrátí na soud. Trump v pátek vydal exekutivní příkaz, jímž na 90 dní zastavuje vstup do Spojených států občanům Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Jemenu, Súdánu a Somálska. Krok zdůvodnil snahou ochránit Američany před extremisty.

Podle Fergusona žalobu podpoří globální internetový prodejce Amazon.com a rovněž společnost Expedia, která provozuje několik velkých turistických a hotelových on-line služeb. Ferguson byl jedním z ministrů spravedlnosti šestnácti amerických států, kteří v neděli v prohlášení označili Trumpovo protiimigrační rozhodnutí za "neamerické a nezákonné".