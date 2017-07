Praha - Finanční úřady v prvním pololetí vybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) zhruba 180 miliard Kč, což je meziroční růst o 14 procent. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o osm procent více, zhruba 93 miliard korun. Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou na internetu. Meziročně vyšší daňové příjmy finanční správa zaznamenala také u daní z příjmu fyzických osob.

Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení v pololetí stouply o devět procent, tedy o 40 miliard na 461,3 miliardy korun.

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejich výnosy tak putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. V případě DPH dostávají obce 21,4 procenta a kraje 8,92 procenta.

Obcím od letoška podíl na DPH stoupl. Zároveň už ale nedostávají podíl 30 procent, který jim ještě loni připadal z daní fyzických osob samostatně výdělečně činných. Od příštího roku by obcím měl stoupnout podíl u DPH na 23,58 procenta. Příslušnou novelu minulý týden schválil Senát, podepsat ji musí ještě prezident. Obce a města by tak mohla získat navíc celkem asi 8,5 miliardy korun ročně.

Samotný státní rozpočet v prvním pololetí z DPH získal 125,3 miliardy korun, meziročně o 13 procent více. Na firemních daní do státní kasy putovalo 65,6 miliardy korun, meziročně o osm procent více.

Ze statistik MF k výsledkům státního rozpočtu za první pololetí vyplývá, že na spotřebních daních stát vybral 76,2 miliardy korun, meziročně o necelé procento více.

Nově je od letošního roku účinný zákon o dani z hazardních her, který zavedl daň z hazardních her a daň z technických her. Ty nahradily odvody z loterií. Na dani z technických i hazardních her letos stát zatím získal téměř tři miliardy korun.

Zákon nově zavedl princip tzv. samovyměření, změnil zdaňovací období z ročního na čtvrtletní nebo upustil od placení záloh. Do daně z hazardních her jsou zahrnuty hry provozované prostřednictvím internetu i hry provozované jinak.

Průběh celostátního inkasa sdílených daní v roce 2016 a 2017 (v mld. Kč):

DPH DPPO DPFO závislá činnost DPFO zvláštní sazba DPFO podávající přiznání odvod z loterií Daň z hazardních her vyjma daně z technických her Daň z technických her inkaso k 30.6.2017 179,7 93,3 77,9 7,3 1,3 0,8 0,8 2,1 inkaso k 30.6.2016 157,5 86,7 69,2 7,6 0,9 1,2 - -

Zdroj: Finanční správa

Aleš Sosnovský jw