Brno - Ovocnáři mohou podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) počítat s podporou státu, pokud jde o kompenzace za škody, které jim způsobily dubnové a květnové mrazy. Stát se k ním zády neotočí, řekl dnes ČTK na chovatelském veletrhu v Brně. Míru případné náhrady škod ale neuvedl. Sady zasáhly mrazy v dubnu a znovu tento týden, ovocnáři zatím sčítají škody.

"Zemědělství je sektor, který je výrazně závislý na počasí, je to zásah vyšší moci. Vždycky jsem říkal, že budeme připraveni zemědělcům nabídnout pomocnou ruku," uvedl Jurečka v reakci na středeční mrazy.

Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka nízké teploty z noci na středu prohloubí v kvetoucích ovocných sadech škody z mrazů dubnových. Hrozí poničení jabloňových sadů, které jsou hlavním ovocným druhem v Česku. Dubnové mrazy poničily hlavně meruňky a broskve.

"Bohužel se potvrdilo to, co jsme říkali po dubnových mrazech, že mrazy budou hrozit až do května," posteskl si Ludvík. Přesnější odhady škod by ovocnáři mohli mít do konce května.

Podle Jurečky ministerstvo s ovocnáři komunikuje. "Během dvou, třech týdnů si budeme schopni sednout a říci co jsme schopni s tím dělat. Nechci tady dnes říkat žádné číslo, co přesně dokážeme udělat. Rozhodně ale mohou očekávat, že se k nim zády neotočíme," uvedl Jurečka.

Letošní a loňské mrazy také výrazně poškodily vinice. Vinaři jen za loňský rok přišli na tržbách za neprodané víno o více než miliardu, letos budou škody zřejmě obdobné nebo vyšší. Podle Jurečky mohou svoje podnikání pojistit a stát jim až polovinu pojistky proplatí. Resort podporuje i nákup investic do technologií, které mohou zabránit nebo zmírnit škody způsobené mrazy. "Vějíř možností pro vinaře je široký, jsme připraveni diskutovat, zda jej ještě nerozvinout," uvedl Jurečka.

Svaz vinařů už uvedl, že bude chtít po státu speciální dotační program na neinvestiční dotaci na nákup mazutových či parafínových svící, bude chtít i zvýšení kompenzací z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) z garantované pětadvacetiprocentní podpory na 65 procent, nyní mají 50 procent. Podle Jurečky je stát připravený o navýšení podpory jednat s Evropskou komisí.