Praha - Finanční úřady loni vybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) 381,7 miliardy korun, což je meziročně o zhruba 32 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o necelých šest miliard Kč více, celkem to bylo 170,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí a Finanční správy. Meziročně vyšší daňové příjmy finanční správa zaznamenala také u daní z příjmu fyzických osob nebo u spotřebních daní.

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. V případě DPH dostávaly loni obce 21,4 procenta a kraje 8,92 procenta. Nově od letoška obcím podíl u DPH stoupl na 23,58 procenta. Obce a města by tak mohla získat navíc celkem asi 8,5 miliardy korun ročně.

Podle ministerstva financí daňové příjmy obcí budou za loňský rok v meziročním srovnání o 13,3 miliardy vyšší a u krajů o 5,1 miliardy vyšší. Obce by tak měly z daní dostat 169,2 miliardy Kč a kraje 66,1 miliardy korun.

Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení loni stouply o zhruba sedm procent na 952,8 miliardy korun. Příjmy na pojistném ze sociálního zabezpečení loni stouply o devět procent na 466,1 miliardy korun.

Samotný státní rozpočet loni z DPH získal 266 miliard korun, meziročně o 20,3 miliardy více. Na firemních daní do státní kasy putovalo 115,2 miliardy korun, meziročně o čtyři miliardy více.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí výběru DPH napomohly EET a kontrolní hlášení. Celkový pozitivní dopad EET na inkaso MF odhaduje v loňském roce na 5,2 miliardy korun, v případě kontrolního hlášení na 7,2 miliardy korun navíc ve srovnání s rokem 2016.

Ohledně dalších daní stát loni vybral na dani z příjmu fyzických osob 192,8 miliardy korun, tedy meziročně o 20,5 miliardy více. Výběr spotřebních daní stoupl meziročně o 4,6 miliardy na 162,8 miliardy korun.

Hospodaření státu loni skončilo se schodkem 6,2 miliardy korun. Předloni vykázal státní rozpočet přebytek 61,8 miliardy korun, loňský výsledek je tak druhý nejlepší od roku 1997. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU.

Inkaso daní v roce 2017 (v miliardách Kč):

Daň 2016 2017 DPH 349,7 381,7 Daň z příjmu právnických osob 164,7 170,7 Daň z příjmu fyzických osob 172,4 192,8 Spotřební daň 158,2 162,8 Ostatní daně 47,3 49,7 -- Celkové daňové příjmy 887,7 952,8 Pojistné na sociální zabezpečení 428,5 466,1

Zdroj: MF