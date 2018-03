Praha - Stát dá v příštím roce na vědu a výzkum 36 miliard korun, což je o 2,1 miliardy více než letos. Novinářům to řekl místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karel Havlíček. Podle něj také bude možné čerpat část nevyužitých peněz z minulých let, které celkově činí 6,9 miliardy korun.

Dříve přijaté střednědobé výdaje předpokládaly, že by v příštím roce mělo jít na vědu a výzkum 36,9 miliardy korun. Podle Havlíčka ale snížení o zhruba jednu miliardu neznamená omezení podpory vědy a výzkumu, protože bude možné čerpat peníze nevyužité v minulých letech.

"My z titulu naší aktivity v RVVI nemůžeme být úplně spokojeni, na druhou stranu chápeme, že když existují nějaké nevyčerpané prostředky, tak je legitimní zkusit tu částku zaostřit na to, co může být efektivně využito," řekl první místopředseda rady Petr Dvořák.

Podle Havlíčka rozhodnutí o rozpočtu také vysílá signál, že je třeba s penězi na vědu a výzkum hospodařit účelně a tak, aby nezůstávaly nerozdělené výdaje. "Potom se dostáváme do složité situace, kdy musíme resortu financí vysvětlovat, proč nám tyto prostředky přebývají," řekl.

Pro další roky by měly státní výdaje na vědu a výzkum nadále růst. "Přijali jsme usnesení, že výzkum, vývoj a inovace jsou vládní prioritou a že se na střednědobém výhledu v letech 2020 a 2021, tedy na částce 37,5 miliardy korun, nebude nic měnit," řekl Havlíček.