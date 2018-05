Teplice/Ústí nad Labem - Stát by do budoucna mohl pomoci městům a obcím s výkupem domů v sociálně vyloučených lokalitách. Zamezil by tak dalšímu byznysu s chudobou. Při návštěvě ústecké lokality Předlice to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Podle ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) by měla pomoci i připravovaná novela zákona o státní sociální podpoře.

Babiš s dalšími ministry přijel do Sklářské ulice, kde je blok domů s tunami odpadků. Pozemek patří soukromým majitelům, odpad opakovaně vzplál. V domech bezprostředně u skládky žijí desítky lidí včetně malých dětí. "Nechápu, jak toto můžou lidi dopustit. Je potřeba, když je vlastník neznámý, to vyvlastnit, a musí to magistrát udělat," řekl premiér. Podle místostarosty ústeckého centrálního obvodu Karla Kariky (PRO!Ústí) je množné situaci vyřešit. "Myslím, že kdybychom to zahájili někdy před čtyřmi lety, kdy jsem to doporučoval, tak dnes už jsme to možná vyvlastnili nebo jsme na půl cesty," doplnil Karika.

Podle Babiše jsou sociálně vyloučené lokality největším problémem Ústeckého kraje. Za prioritu považuje zastavení byznysu s chudobou, kdy majitelé domů vydělávají na přemrštěných nájmech placených obyvatelům prostřednictvím sociálních dávek. "Je absurdní, pokud sem chodí lidi z východního Slovenska, aby ti šmejdi, kteří obchodují s chudobou, aby na tom vydělali. To je absurdní situace, to musíme změnit," doplnil Babiš.

Jednou z cest je podle jeho názoru vykupování domů a bytů. V Ústeckém kraji k takovému postupu přistoupily již dříve například Obrnice a nedávno i Varnsdorf. "Společně bychom se měli snažit to převzít, a jestli to potom dáme městu, nebo to koupí stát, to není důležité," doplnil premiér.

Třeba krajské město před lety privatizovalo drtivou většinu domů, do některých se pak začali stěhovat problémoví nájemníci. "Byla velká chyba, že se ty objekty prodaly. Protože pokud obec bude vlastnit takový objekt, tak bude mít jistotu, že 100 procent lidí, kteří tady bydlí a dostávají příspěvky, tak půjde do obnovy toho objektu, do údržby," doplnila Němcová.

Podle ministryně je možností dotační program, který by obcím pomohl i s výkupem. "Budeme muset vytvořit fond, aby obce mohly stavět nebo vykupovat nebo předělávat brownfieldy," dodala ministryně.

Jednou z vyloučených lokalit je ubytovna v Purkyňově ulici ve čtvrti Střekov. "Byla to krásná oblast, vede tudy cesta k hradu. Ale pak to koupili lidé, kteří sem nastěhovali nepřizpůsobivé občany, jejichž děti dělají opravdu velké problémy," řekla ČTK Miroslava Hnízdilová, která bydlí pod ubytovnou.

Do ubytovny se podívala ministryně práce. "Platíme za dvoupokojový byt 11.000 korun za dva dospělé a tři děti, máme sprchu, záchod na chodbě. Jsou tam štěnice, švábi, nic s tím nedělají," řekl novinářům Tomáš Toman, který ministryni na prohlídku pozval. Novináři dovnitř nesměli, provozovatelka ubytovny to zakázala.

Ministerstvo již dokončilo novelu zákona o státní sociální podpoře, která by měla podle Němcové obchod s chudobou ztížit a zamezit vzniku dalších vyloučených lokalit. Počítá mimo jiné s tím, že se zastropuje výše nájemného, úřady by také měly dělat místní šetření, aby bylo jasné, na jaké byty posílají dávky.

Teplické nádraží má být za tři roky opravené, využijí ho úředníci

Novorománskou budovu nádraží v Teplicích stát opraví. Kdysi velkolepé reprezentativní nádraží, které léta chátrá, by mohlo obsadit za tři roky okolo 140 úředníků finanční správy. Rekonstrukci připravuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) dnes při prohlídce budovy uvedl, že zdrojem financování budou evropské peníze a český rozpočet.

Jedna z nejzdobnějších nádražních budov na severu Čech je dlouhá 233 metrů. "Historicky tu sídlily desítky až stovky drážních úředníků i s rodinami, byly tu byty, taneční sál," uvedl náměstek ředitele pro správu majetku SŽDC Tomáš Drmola. České dráhy (ČD) objekt opustily v roce 2005 a dnes tu pracuje do dvaceti zaměstnanců drah a správy železnic. Denně odbaví nádraží zhruba 4000 cestujících a projede tudy na 60 vlaků.

"Nádraží jsou velkou zátěží, protože je to majetek státu, který chátrá, České dráhy to nebyly schopny opravovat, takže teď se do toho musí pustit stát. Proto jsme nádraží převedli na SŽDC, abychom to mohli financovat," uvedl Ťok. "Od ČD jsme převzali 989 výpravních budov, pouze 70 z nich nepotřebuje rekonstrukci, na 189 stavebních počinech pracujeme," řekl Drmola.

V současnosti pokračuje stavebně-technický a stavebně-historický průzkum budovy v Teplicích, který bude dokončen do konce května, a zároveň se stavba moderním způsobem zaměřuje. Následně bude vypsána soutěž na zhotovitele projektového dokumentace. "Ta se bude odehrávat pod taktovkou památkového úřadu, protože budova byla při stém výročí jejího uvedení do provozu v roce 1958 prohlášena za národní kulturní památku," uvedl Drmola. Projekt by měl také odhadnout náklady na opravy, podle Ťoka se předběžně počítá s částkou kolem 300 až 350 milionů korun.

Opravit se musí členitá fasáda i interiéry, prostory v druhém patře jsou zdevastované ještě po požáru z doby, kdy České dráhy objekt opouštěly. Úprav dozná i foyer, jehož kopulovité klenby s bohatou dekorativní výmalbou nesou novorománské kamenné sloupy.

Úředníci se do budovy nastěhují zřejmě v roce 2021 nebo 2022, už v červnu začne malý prostor v přízemí využívat městská policie, která tu zřizuje čtvrtou služebnu. "V tomto okrsku jsme žádnou služebnu neměli, proto jsme se dohodli na jejím umístění na nádraží. Bude sloužit jako zázemí pro strážníky a lidé sem budou moci jednou týdně přijít probrat své problémy," řekl ČTK a Českému rozhlasu ředitel teplické městské policie Michal Chrdle.

Obcím a městům chce ministerstvo dopravy nabídnout i další nádraží, která by měla postupně ožívat, a to podle Ťoka mimo jiné i s ohledem na schválené zrušení jízdného pro vybrané lidi. "Jsem přesvědčený o tom, že tento krok zejména lidi ve vyšších věkových kategoriích na dráhu přiláká," řekl ministr.