Praha - Tři dny po skončení základní části odstartuje v pondělí předkolo play off hokejové extraligy. Z kvarteta účastníků nejlépe postavený Chomutov, který dlouho usiloval o přímý postup do čtvrtfinále, přivítá Mladou Boleslav. Vítkovice se v Ostravě utkají s Plzní. V úterý jsou ve stejných arénách na programu druhá utkání.

Chomutov v prvním vzájemném měření sil v sezoně na mladoboleslavském ledě prohrál, ale poté Piráti nepřenechali Bruslařskému klubu ani bod. "Splnili jsme základní cíl, tedy dostat pod sebe alespoň čtyři mužstva. Ohledně soupeře jsme nijak nekalkulovali, i když je pravdou, že by se nám moc nechtělo hrát proti Olomouci, která nám po více stránkách nevyhovuje. S ohledem na vzájemnou rivalitu je dobře, že to vyšlo na Mladou Boleslav," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.

Středočechy označil za specifické mužstvo. "Jsou podle mého názoru obrovsky silní v útočné fázi. Na brankářském postu navíc v Maxwellovi našli, co potřebovali. Mají hráče, kteří mají neskutečné zkušenosti s play off a vždy vylítli nahoru, ať to jsou Klepiš, Vampola nebo Stříteský. Nečeká nás nic jednoduchého. Důležité bude, jak se nám podaří ten domácí start," doplnil Šťastný.

Mladoboleslavští prožili dosud sezonu vzestupů i pádů, přesto mají stále možnost minimálně zopakovat semifinálovou účast a případně vylepšit loňskou čtvrtou příčku, jež znamenala pro klub historický úspěch. "Sezona byla divoká a kostrbatá. Spadl mi kámen ze srdce, že jsme se s tím takto vypořádali a hráči to nakonec zvládli. Stále můžeme naplnit své ambice," řekl kouč František Výborný.

Postupové šance jsou podle něj vyrovnané. "I když samozřejmě vím, že s námi mají lepší bilanci a výhodu, že rozehrají sérii dvěma domácími zápasy. A možná si na nás i víc věří. Ale já jsem nikdy nebyl trenérem, který by si v play off nějak vybíral soupeře, i když ty možnosti třeba i někdy byly. Co má přijít, to se stane," uvedl Výborný.

Zatímco v minulém ročníku Plzeň nepřenechala Vítkovicím ani bod, v této sezoně je bilance naprosto vyrovnaná. Vítkovice nejprve zvítězily doma, následně uspěly i na západě Čech, ale Škoda pak oplácela stejnou mincí - vyhrála v Ostravě a poté před svými diváky.

"Bylo nám jedno, jestli budeme hrát s Boleslaví, nebo s Plzní, protože s nimi máme výrazně negativnější bilanci než s týmy z top čtyřky. Začínáme doma a s tím jsme spokojení. Když to zlehčím, v Plzni dokážeme vyhrát jednou za sto let, takže rozhodující to bude asi doma. A tuhle výhodu máme, za což jsme rádi," prohlásil kouč Ostravanů Jakub Petr.

Plzeň zachránila účast ve vyřazovacích bojích v hodině dvanácté a splnila cíl, který si předsevzala při pádu na dno tabulky zkraje sezony.

"Na začátku sezony to s námi nevypadalo dobře, ale dokázali jsme postoupit do play off a teď věříme, že by z toho mohla ještě být dobrá sezona," řekl útočník Dominik Kubalík, jenž se stejně jako před rokem stal nejlepším střelcem základní části. "Začínáme novou kapitolu, už můžeme jít jenom nahoru," dodal autor 29 gólů.

Indiáni budou opět hodně spoléhat na brankáře Matěje Machovského. "Když to vezmu z pohledu Vítkovic, tak si myslím, že se nám snažily vyhnout, co to šlo. Nemohu říct takhle dopředu, jestli jsme rádi, že máme zrovna je. Hlavně, že jsme v předkole," uvedl Machovský na klubovém webu.

Třetí duely, při nichž se Mladá Boleslav a Plzeň představí doma, jsou na programu ve čtvrtek, případné čtvrté zápasy se odehrají v pátek.

