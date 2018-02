Basilej/Turín - Dvěma úterními zápasy odstartuje osmifinále fotbalové Ligy mistrů. Basilej s českými reprezentanty Markem Suchým a Tomášem Vaclíkem doma zkusí překvapit rozjetý Manchester City, který patří k největším favoritům na celkové vítězství. Loňský finalista Juventus Turín přivítá londýnský Tottenham.

Svěřenci Pepa Guardioly suverénně vedou anglickou ligu o 16 bodů před městským rivalem United a v tomto ročníku prohráli jen dvě soutěžní utkání. "Myslím, že City určitě budou favorit celé Ligy mistrů, protože v této sezoně hrají úžasně. Samozřejmě všichni víme, s kým budeme mít tu čest. Připravíme se na to nejlíp, jak budeme moct, a uvidíme, co z těch zápasů dokážeme vytřískat," řekl ČTK brankář Vaclík.

Švýcarský šampion ve skupině skončil za druhým manchesterským celkem United, se kterým venku prohrál 0:3, ale doma ho porazil 1:0. "Nevím, jestli jsou City o třídu či dvě lepší než United nebo jsou na tom stejně, protože nikdy jsem neměl možnost s nimi hrát. Ale i to pojetí fotbalu obou týmů a manažerů je odlišné," konstatoval Vaclík, který na podzim v LM udržel čtyřikrát čisté konto.

Manchester City čeká páté osmifinále Ligy mistrů v historii, ale pouze v sezoně 2015/16 dokázal postoupit mezi nejlepší osmičku soutěže. Basilej ve čtvrtfinále ještě nehrála.

"Máme dobrou formu, ale musíme si uvědomit, že Liga mistrů je úplně jiná soutěž. Tady záleží na tom, jak kontrolujete emoce a chováte se ve chvílích, kdy se vám nedaří," upozornil trenér City Guardiola. "Loni jsme v osmifinále dali Monaku šest gólů, ale šest jsme jich také dostali a vypadli. Tehdy jsme špatné momenty nezvládli," připomněl španělský kouč.

Juventus sice na druhém místě italské ligy stále ztrácí bod na vedoucí Neapol, ale momentálně má výbornou formu. Fotbalisté "Staré dámy" ve všech soutěžích drží sérii 11 výher, během níž inkasovali jediný gól. Doma v pohárech navíc turínské mužstvo neprohrálo v posledních 26 utkáních.

"Tottenham bývá podceňován, přestože jeho hráči mají skvělou fyzičku i techniku. Úroveň Ligy mistrů vzrostla a je velmi těžké postoupit do každého dalšího kola. Někteří lidé mají dojem, že dojdeme v poklidu do finále, ale já zůstávám nohama na zemi. Proti Tottenhamu to bude padesát na padesát," prohlásil trenér Juventusu Massimiliano Allegri, kterému zřejmě bude chybět zraněná ofenzivní hvězda Paulo Dybala.

Spurs vyhráli skupinu před Realem Madrid, navíc byli s 16 body nejlepším účastníkem úvodní části LM. Čtvrtý tým Premier League se na Juventus naladil sobotním vítězstvím 1:0 nad londýnským rivalem Arsenalem.

"Je ideální čas na souboj s Juventusem. Víme, že v posledních třech letech hráli dvě finále Ligy mistrů, ale jsme dobře připraveni a věříme, že máme šanci," uvedl kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino. "Proti italským týmům potřebujete v první řadě inteligenci. V Itálii se dbá na taktiku i obranou a Juventus tuto filozofii naplňuje," dodal argentinský trenér.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- FC Basilej - Manchester City Výkop: úterý 13. února, 20:45. Rozhodčí: Jonas Eriksson - Mathias Klasenius, Daniel Wärnmark (všichni Švéd.). Bilance: -. Zajímavosti: - Basilej je mezi 16 nejlepšími celky LM potřetí a ani jednou nedokázala postoupit, City čeká páté osmifinále a jen v sezoně 2015/16 se z něj dostali do čtvrtfinále - Basilej se ve skupině utkala s jiným manchesterským týmem United, s nímž venku prohrála 0:3 a doma zvítězila 1:0 - Basilej je druhá ve švýcarské lize, City suverénně vedou anglickou ligu - za Basilej hrají dva čeští reprezentanti - obránce Marek Suchý a brankář Tomáš Vaclík - na podzim Vaclík udržel čisté konto ve 4 z 6 zápasů LM ve skupině - Basilej vyhrála 9 z posledních 10 soutěžních zápasů - City v této sezoně prohráli jen 2 soutěžní utkání - v karetním ohrožení jsou domácí Taulant Xhaka, Éder Balanta, Raoul Petrett a hostující Danilo - kanonýr City Sergio Agüero dal 13 gólů v 10 soutěžních zápasech letošního roku, naposled v sobotním duelu anglické ligy 4x skóroval proti Leicesteru (5:1) Juventus Turín - Tottenham Hotspur Výkop: úterý 13. února, 20:45. Rozhodčí: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všichni Něm.). Bilance: -. Zajímavosti: - loňský finalista Juventus je v osmifinále LM podeváté, Tottenham teprve podruhé - Tottenham na podzim získal v LM nejvíc bodů ze všech (16) a vyhrál základní skupinu před obhájcem Realem Madrid - Juventus je druhý v italské lize, Tottenhamu v domácí soutěži patří čtvrtá pozice - Juventus 6x za sebou neprohrál s anglickým soupeřem a poslední 3 pohárové zápasy vyhrál - Juventus ve všech soutěžích drží sérii 11 výher, během níž inkasoval jediný gól, naposled prohrál v listopadu na hřišti Sampdorie Janov 2:3 - Juventus doma v pohárech neprohrál 26x za sebou (od porážky 0:2 s Bayernem v dubnu 2013) - Tottenham neprohrál v posledních 12 soutěžních zápasech (od prosincové porážky 1:4 s Manchesterem City), v sobotním šlágru anglické ligy porazil londýnského rivala Arsenal 1:0 - v karetním ohrožení jsou domácí Miralem Pjanič a hostující Serge Aurier - Fernando Llorente (Tottenham) působil v Juventusu