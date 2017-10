New York - Úvodními čtyřmi zápasy začne ve středu již 101. ročník zámořské NHL. Po přijetí nováčka Vegas Golden Knights se rozšířilo startovní pole na celkem 31 klubů. Přes dlouhé čekání na smlouvu si nejlepší soutěž světa zahraje opět i Jaromír Jágr, jenž poprvé v kariéře okusí, jaké je to hrát za tým z kolébky hokeje Kanady. Nejproduktivnější Evropan historie má šanci dosáhnout na rekord v počtu odehraných utkání během základní části.

Zatímco loni byl pro mnoho hvězd ostrým startem do sezony Světový pohár v Torontu, tentokrát půjde ve vyrovnaném pelotonu rovnou o velmi cenné body na dlouhé trati do play off. Přestože je nadcházející sezona olympijská, jízdní řád NHL turnaj v Pchjongčchangu nenaruší. Vedení soutěže hráče poprvé od roku 1998, kdy si ti nejlepší z nich zahráli v Naganu, neuvolní.

Hned první hrací den se před svými diváky v duelu proti St. Louis představí obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh. Penguins v PPG Paints Areně slavnostně vyvěsí transparent k připomenutí celkově pátého triumfu v klubové historii. V dalších měsících pak budou Sidney Crosby a spol. usilovat o to, aby se stali prvním klubem od kralování New York Islanders, kteří v letech 1980 až 1983 ovládli soutěž dokonce čtyřikrát, jenž uspěje třikrát za sebou.

Zbývající tři dvojice pro středeční večer tvoří Toronto s Winnipegem, San Jose s Philadelphií a dojde také na úvodní "bitvu o Albertu" v podání Edmontonu, který je po Pittsburghu druhým největším aspirantem na zisk Stanley Cupu, a Calgary. Právě Flames se na rok upsal pětačtyřicetiletý Jágr. Se základním platem milion dolarů a stejně vysoko nastavenými bonusy prožije již svou 24. sezonu NHL. "A bude na 99,9 procenta poslední," připustil Jágr.

Budoucí člen Síně slávy NHL zvažoval po překvapivém konci úspěšného angažmá v týmu Floridy různé varianty pokračování aktivní kariéry. Dokonce už byl myšlenkami nastavený na prvoligové vystoupení v kladenském dresu na ledě Litoměřic. Čekají ho ale soupeři zcela jiného kalibru. Úvodní zápas nestihne, premiéru v domácím prostředí haly Scotiabank Saddledome by si tak mohl odbýt v sobotu proti Winnipegu.

Jágr, historicky druhý nejproduktivnější hráč základní části za nedostižným Waynem Gretzkým, je plně připravený na skromnější roli ve třetí, případně i čtvrté útočné formaci. "Třetí nebo čtvrtá lajna, to je v pohodě. Být nejhůře placeným hráčem týmu také není špatné, nebude na vás žádný tlak, nikdo po vás nebude chtít 50, nebo 60 bodů za sezonu," prohlásil s nadsázkou Jágr.

"Známe se s trenérem, bavili jsme se spolu, nějakou představu mám. Jestli se mnou Flames počítají do třetí čtvrté lajny, já nejsem proti. Zase budu hrát třeba proti třetím a čtvrtým lajnám soupeřů. A uvidíme, jak mi to bude vyhovovat. Co dál, to bude záležet čistě na tom, jaký budu předvádět hokej," dodal již vážně Jágr, jehož povede z pozice trenéra Glen Gulutzan, s nímž se potkal již během působení v Dallasu.

V případě, že si ostřílený veterán bude užívat jeho důvěry a nepřibrzdí ho zranění, překoná v sezoně rekord v počtu zápasů v základní části. Zatím jich má na kontě 1711, k vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí 56 utkání. "To ale v hlavě vůbec nemám. Počet odehraných zápasů jsem nikdy neřešil," řekl již dříve Jágr s tím, že mnohem více toužil v minulosti dosáhnout na hranici 2000 bodů. Nyní jich má člen prestižního Triple Gold Clubu na kontě 1914 za 765 branek a 1149 asistencí.

Velikáni českého hokeje budou v centru dění i během dvou slavností, kdy bude jejich dres vyvěšen ke stropu haly. Colorado 6. ledna slavnostně vyřadí číslo 23 útočníka Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana působil u Avalanche celou kariéru v NHL a pomohl mu v roce 2001 k zisku Stanley Cupu. Po Hejdukovi bude následovat šestadvacítka útočníka Patrika Eliáše, jemuž se této pocty dostane 24. února od New Jersey. Rovněž i on hrál NHL jen v barvách Devils a Stanleyův pohár s nimi získal v letech 2000 a 2003.

Zpestřením budou opětovně zápasy pod širým nebem. Odehrají se celkem tři: 16. prosince v Ottawě mezi domácími Senators a Montrealem, tradiční Winter Classic na Nový rok 2018 obstarají New York Rangers s Buffalem a 3. března dojde na souboj Washingtonu s Torontem. Utkání hvězd pořádá Tampa Bay od 26. do 29. ledna. Základní část vyvrcholí 15 zápasy v sobotu 7. dubna. Play off startuje o čtyři dny později.

Hráči i trenéři musí přivyknout přísnějšímu dodržování pravidel ze strany rozhodčích. Zapovězené bude zejména jakékoliv sekání a osekávání protihráče holí. Střídačky už také nemohou sáhnout po zakázaném uvolnění k oddechovému času, což bylo taktickým prvkem pro nabrání sil hráčů na ledě, kteří nemohli v danou chvíli střídat. Trenéři jsou nově nuceni pečlivě zvážit přezkoumání sporných ofsajdových situací u videa. Pokud bude tato "výzva" neúspěšná, tým bude potrestán dvouminutovým trestem.