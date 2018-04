Praha - Česká hokejová reprezentace do 18 let se bude na mistrovství světa v Čeljabinsku a Magnitogorsku snažit zapojit do bojů o medaile. Mezi hlavní adepty na vítězství však svěřenci trenéra Davida Bruka nepatří. Zlato obhajují Američané, kteří ovládli sedm z posledních devíti šampionátů. Z trůnu je chtějí sesadit zejména Kanaďané, domácí Rusové a Švédsko s Finskem, které bylo loni druhé a v roce 2016 turnaj ovládlo.

"Jsme si vědomi, že hlavní kandidáti na medaili jsou jiní. Bylo by ale fajn jim cestu za medailí zkomplikovat a mezi tyto týmy se vklínit," řekl trenér Bruk na tiskové konferenci před odletem do Ruska. V Čeljabinsku Češi absolvovali i generálku proti Bělorusku, která se jim moc nevydařila. I vinou tří gólů inkasovaných v oslabení prohráli 2:4.

"Chceme hrát co nejlépe. Chceme, abychom měli tvář. Chtěli bychom hrát důsledně, týmově, zodpovědně. Bojovat o každý centimetr ledu. Uvidíme, s jakou formou a jakou tváří se budeme prezentovat. Pak můžeme odhadovat nějaké ambice," uvedl Bruk, která má k dispozici všechny hráče, o něž měl zájem. V kádru je i sedm krajánků.

Největší hvězdou turnaje by mohl být ruský útočník Andrej Svečnikov, který by měl být dvojkou letošního draftu NHL. Avizovaná jednička, švédský obránce Rasmus Dahlin, který startoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu i posledním juniorském mistrovství světa, v nominaci chybí. Bek Frölundy již ukončil sezonu.

Pozornost odborníků přitahují i šestnáctiletí útočníci Jack Hughes z USA a Kanaďan Alexis Lafreniere, kteří jsou považováni za adepty na jedničku draftů v letech 2019 a 2020.

Program MS odstartují čtvrteční zápasy Slovenska s Finskem a Švédska se Švýcarskem. Češi se do základní skupiny B zapojí v pátek, kdy se utkají se Slovenskem. Pak budou hrát proti Rusku, Francii a Finsku. Do čtvrtfinále postoupí čtyři týmy z každé skupiny.