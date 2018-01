Záhřeb - V Chorvatsku v pátek odstartuje 13. mistrovství Evropy házenkářů a po čtyřech letech se mezi kontinentální elitou opět představí i český celek. Reprezentanti patří mezi šestnáctkou účastníků k největším outsiderům, rádi by však překvapili. V těžké skupině D ve Varaždínu s obhájci stříbra Španěly, úřadujícími olympijskými vítězi Dány a nevyzpytatelnými Maďary zkusí zabojovat o nečekaný postup.

Do další fáze projdou z každé ze čtyř skupin první tři týmy. Celky se pak rozdělí do dvou šestičlenných skupin a na nejlepší dva z každé z nich čeká semifinále a boj o medaile. Českým maximem je šesté místo z roku 1996, na minulém evropském šampionátu předloni tým nestartoval. Na velké akci se reprezentace představí poprvé od mistrovství světa v roce 2015.

"Mistrovství Evropy je nejtěžší turnaj, který existuje. Pro nás je už úspěch, že jsme se tam z poměrně těžké kvalifikační skupiny dostali a můžeme se měřit s těmi nejlepšími. Pro naše kluky je to obrovská šance. Nikdo od nás nic nečeká, jsme outsider skupiny a ostatní týmy mají daleko výraznější hráče," řekl jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

"My můžeme jen překvapit. Necháme tam všechno a uvidíme, co z toho vznikne. Několik našich hráčů musí jít za hranici výkonnosti. Pokud se to nepodaří, rozdíl je tak velký, že výsledky nebudou," dodal Kubeš, který vede tým spolu s další bývalou reprezentační oporou Janem Filipem.

Jejich svěřenci vstoupí do turnaje v sobotu proti Španělsku, které patří k největším favoritům na medaile. V pondělí změří síly s posledními olympijskými vítězi Dány a ve středu uzavřou skupinu proti Maďarsku. To by mělo být nejschůdnějším soupeřem v boji o postup, ve Varaždínu ale bude mít vzhledem k malé vzdálenosti od svých hranic velkou diváckou podporu.

Češi si zvedli před turnajem sebevědomí výhrou 35:21 v generálce proti dalšímu účastníkovi šampionátu Rakousku. "Když si to přeneseme, tak uspějeme. S takovým výkonem určitě nejsme bez šancí. Máme sice těžší skupinu, ale jedeme tam s cílem postoupit," uvedl brankář Tomáš Mrkva.

Český tým se na velké akci představí poprvé od chvíle, co v říjnu ukončil kariéru jeden z nejlepších reprezentantů historie Filip Jícha. Kvůli zranění pak bude chybět střelec Tomáš Babák.

"Filip tu není a už nebude na hřišti, to je realita. Stejně jako tu není Tomáš Babák. Hodně to na něm stálo ta naše hra, byl ústřední postavou v naší hře. Musíme to prostě rozložit dál mezi další," řekl Filip.

Mírným favoritem turnaje je Francie. Vítězové posledních dvou světových šampionátů se budou chtít vrátit na evropský trůn poté, co předloni skončili na kontinentálním mistrovství až pátí. Zálusk na celkové vítězství si dělají i Dánové a domácí Chorvaté, kteří na ME dosud na zlato nedosáhli. Prvenství obhajuje Německo. Finále se odehraje 28. ledna.

Program českého týmu ve skupině D:

Sobota 13. ledna: 18:15 ČR - Španělsko,

pondělí 15. ledna: 20:30 ČR - Dánsko,

středa 17. ledna: 18:15 ČR - Maďarsko.