Praha - V pátek odstartuje další ročník první fotbalové ligy, který nově ponese název FORTUNA:LIGA a především se bude hrát podle nového formátu. K dosavadnímu modelu s 30 koly přibude nadstavbová část s třemi skupinami a fanoušci uvidí o 42 zápasů více. Titul obhajuje Plzeň, ale obě pražská "S" Slavia i Sparta chtějí Západočechy z pomyslného trůnu sesadit. Nováčky jsou Příbram a Opava.

Ligová fotbalová asociace si od nového formátu slibuje zatraktivnění soutěže a zvýšení návštěvnosti. Po 30. kole se tabulka rozdělí na tři části. Skupiny o titul se zúčastní šest týmů, které se utkají každý s každým jednokolově. Tři nejlepší celky budou mít díky lepšímu postavení výhodu v tom, že budou hrát třikrát doma.

Týmy na sedmé až desáté pozici si pohárovým způsobem na dva zápasy zahrají o to, kdo bude se čtvrtým nebo pátým mužstvem bojovat o místo v Evropské lize. Zbylých šest celků bude hrát každým s každým jednokolově o udržení. Poslední tým sestoupí přímo do druhé ligy a mužstva na 14. a 15. pozici absolvují baráž na dvě utkání s druhým a třetím z druhé ligy o dvě místa v nejvyšší soutěži.

Podzim bude mít nově 19 kol a bude se hrát až do poloviny prosince. Jarní část odstartuje už 9. února. "Nadstavba bude určitě atraktivní pro fanoušky, novináře i všechny lidi. Bude tam pět zápasů navíc, může to zamíchat pořadím," řekl plzeňský kapitán Roman Hubník.

Jeho celek v minulé sezoně zaskočil největší favority Slavii a Spartu, které přivedly řadu drahých zahraničních posil. Svěřenci Pavla Vrby na podzim ztratili jen dva body a díky tomu získali třetí titul za poslední čtyři sezony, což jim vyneslo účast přímo ve skupině Ligy mistrů.

"Naším cílem bude obhajoba titulu," uvedl majitel Viktorie Tomáš Paclík. "Slavii a Spartu beru stejně jako loni jako největší kandidáty na titul, doufám, že společně s námi. V minulé sezoně nás Slavia zlobila trošku víc než Sparta, ale každá sezona začíná jinak," dodal Hubník.

Především Sparta po nevydařeném experimentu s italským trenérem Andreou Stramaccionim ustoupila od drahých zahraničních akvizic a přivedla jen čtyři posily. Letenští chtějí s koučem Pavlem Hapalem napravit páté místo z minulé sezony, čímž vyrovnali nejhorší výsledek v samostatné historii.

"Loňská zkušenost byla pro nás všechny velká a promítla se do naší práce i do způsobu doplňování kádru. Chceme se vrátit do boje o titul a vrátit ho na Letnou," uvedl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Úřadující vicemistr Slavia se chce po roční odmlce vrátit na ligový trůn a podle bookmakerů je největším favoritem soutěže. I červenobílí nyní s hvězdnými akvizicemi šetřili a v létě je navíc opustilo i poslední z trojice loňských zvučných jmen ze zahraničí, Portugalec Danny.

"Ambice od vedení je hrát o mistrovský titul, což je logické. Jsme ve Slavii a ta má ambice vyhrávat každý zápas. Chceme bojovat o titul, ale já moc nemám rád před sezonou nějaké vykřikování hesel. Rozhodující je, co předvedeme na hřišti," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Za trojicí největších favoritů číhají Jablonec a Olomouc, které překvapily třetím a čtvrtým místem v minulé sezoně. Na pohárové pozice se chce vrátit i Liberec, ale je otázkou, jak si po dalším odchodu opor povede pod novým slovenským koučem Zsoltem Hornyákem.

Zatímco Příbram se do ligy vrací po roční odmlce, Opava si zahraje nejvyšší soutěž po 13 letech. Kvůli rekonstrukci hřiště začne domácí zápasy v azylu v Brně, které sestoupilo do druhé ligy.

Vedle formátu je novinkou i vysílací schéma. Diváci si budou muset za sledování ligy zaplatit, neboť kompletní práva v červnu koupila placená O2 TV s tím, že jeden zápas bude na volně šířeném kanále. Zatím stále není jasné, na jakém. V nové sezoně bude pokračovat projekt videorozhodčího a technologie by na rozdíl od minulého ročníku měla sudímu pomáhat na více než jednom utkání kola.