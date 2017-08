Praha - Tři ze čtyř českých zástupců vstoupí do nového ročníku hokejové Ligy mistrů hry hned v první hrací den. Liberec přivítá ve čtvrtek na svém ledě švédské Växjö, Hradec Králové hostí TPS Turku a mistrovská Kometa Brno se představí v Norsku na ledě Stavangeru. V pátek zahájí soutěž také Třinec, který vyzve doma dánský Esbjerg.

Liberec, který nechybí ani ve čtvrtém ročníku obnovené Ligy mistrů, následně v sobotu nastoupí znovu doma proti Cardiffu. V boji o dvě postupová místa ze skupiny E mu bude soupeřem i Davos.

"Základním cílem je postup ze skupiny. Jednoznačně vítám konfrontaci se zahraničními soupeři. V hokeji už mám něco za sebou, ale takový zápas s Cardiffem pro mě bude novinka. Vůbec nevím, co od toho čekat. Láďa Šmíd říkal, že tam hraje spoustu hráčů z Ameriky. Nechám se překvapit," řekl liberecký obránce Martin Ševc.

Bílé Tygry povede jako kapitán, "céčko" převzal po Branku Radivojevičovi, který odešel do Trenčína. "Je určitě velká čest dělat kapitána v takové skvělé partě a věřím, že kluky nezklamu," doplnil pětatřicetiletý Ševc, který se stal desátým libereckým kapitánem v 16. sezoně Bílých Tygrů v nejvyšší soutěži.

Hradecký Mountfield po duelu s TPS Turku přivítá v neděli britský Nottingham. "TPS Turku je klub s velkou tradicí. Nottingham bude pro naše fanoušky trošku zvláštní, ale doufám, že to pro ně budou zajímavé zápasy," řekl trenér Václav Sýkora, který v minulosti ve Finsku vedl Lappeenrantu, Raumu a Ilves Tampere.

Ve skupině F bude jeho tým při premiéře v soutěži bojovat ještě s Bernem, proti kterému Sýkoru čeká souboj s kolegou z působení ve Lvu Praha v KHL Karim Jalonenem. "Je to takticky neuvěřitelně vyspělý kouč. Stali jsme se přáteli a já jsem mu pak během mistrovství světa v Praze a Ostravě pomáhal jako konzultant. Na náš souboj se hodně těším," uvedl k duelům, které jsou na programu až v říjnu.

Kometu čeká na úvod cestování a po zápase na ledě Stavangeru se přesune k sobotnímu utkání do finského Kuopia proti KalPě. "Budeme se chtít prezentovat dobrými výkony, abychom byli dobře nachystaní i do extraligy. Snad to něco přinese, chceme být úspěšní a těšíme se na to," prohlásil kapitán Komety Leoš Čermák.

Třetím sokem českého šampiona bude ve skupině B Malmö. "Kvalita skandinávských týmů je velice dobrá. Věřím, že máme hodně hráčů se zkušenostmi z mezinárodního hokeje a mohlo by to v zápasech být znát," řekl Čermák.

Třinec v pátek začne s dánským soupeřem a v neděli zavítá do Werk Arény Mannheim. "Upřímně řečeno nevím, co čekat od Esbjergu. S dánským hokejem moc zkušenosti nemám, ale je pravda, že to bude nepříjemný soupeř. Mannheim má na soupisce spoustu Kanaďanů a Američanů, tudíž čekám tvrdý a důrazný hokej," řekl třinecký útočník Martin Růžička.

Zajímavý pro něj bude návrat do Mannheimu příští týden, kde si vybaví cestu za zlatem na mistrovství světa v roce 2010. "Jsou to krásné vzpomínky," usmíval se kanonýr Ocelářů, kteří ve skupině D budou hrát ještě se švédským HV 71. "Jönköping je samozřejmě favoritem naší skupiny. Je to švédský mistr, což mluví samo za sebe. Myslím, že postoupit ze základní skupiny je pro nás reálný cíl," dodal Růžička.

Základní skupiny skončí 11. října, play off začne 31. října a finále je na programu 6. února.

Program českých týmů v hokejové Lize mistrů:

Čtvrtek 24. srpna:

17:00 Bílí Tygři Liberec - Växjö Lakers HC (skupina E), Mountfield Hradec Králové - TPS Turku (skupina F),

19:30 Stavanger Oilers - HC Kometa Brno (skupina B).

Pátek 25. srpna:

18:00 HC Oceláři Třinec - Esbjerg Energy (skupina D).

Sobota 26. srpna:

15:30 Bílí Tygři Liberec - Cardiff Devils (skupina E),

18:00 KalPa Kuopio - HC Kometa Brno (skupina B), Mountfield Hradec Králové - Nottingham Panthers (skupina F).

Neděle 27. srpna:

14:00 HC Oceláři Třinec - Adler Mannheim (skupina D).

Čtvrtek 31. srpna:

18:00 HC Kometa Brno - KalPa Kuopio (skupina B),

19:30 Adler Mannheim - HC Oceláři Třinec (skupina D),

20:00 Cardiff Devils - Bílí Tygři Liberec (skupina E), Nottingham Panthers - Mountfield Hradec Králové (skupina F).

Sobota 2. září:

13:30 HC Kometa Brno - Stavanger Oilers (skupina B),

15:00 Växjö Lakers HC - Bílí Tygři Liberec (skupina E),

18:00 TPS Turku - Mountfield Hradec Králové (skupina F),

19:00 Esbjerg Energy - HC Oceláři Třinec (skupina D).

Úterý 3. října:

17:00 Bílí Tygři Liberec - HC Davos (skupina E),

18:30 HV 71 - HC Oceláři Třinec (skupina D),

19:30 HC Kometa Brno - Malmö Redhawks (skupina B).

Středa 4. října:

18:00 Mountfield Hradec Králové - SC Bern (skupina F).

Úterý 10. října:

18:30 Malmö Redhawks - HC Kometa Brno (skupina B),

19:00 HC Oceláři Třinec - HV 71 (skupina D),

19:45 SC Bern - Mountfield Hradec Králové (skupina F).

Středa 11. října:

19:45 HC Davos - Bílí Tygři Liberec (skupina E).