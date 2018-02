Praha - Ve stínu zimních olympijských her o víkendu odstartuje jarní část první fotbalové ligy. Po více než dvou měsících se šestnáctka klubů vrátí do boje o titul, za kterým suverénně míří Plzeň, o pohárové příčky a o záchranu. Západočeši přezimovali s rekordním náskokem 14 bodů, za celý podzim ztratili jen dva. Jarní boje ukážou, zda si tým trenéra Pavla Vrby udržel formu a jestli Slavia s Olomoucí a Spartou přes zimu nabraly síly, aby Viktorii na jaře více konkurovaly.

Plzeň má za sebou vynikající podzim a v 16 kolech inkasovala jen pět branek. Body ztratila jen bezbrankovou remízou v Teplicích, pokořila hned několik rekordů ligy a jasně míří za titulem, který v tomto ročníku bude s velkou pravděpodobností znamenat přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů.

I proto se Viktoriáni nechtějí uchlácholit velkým náskokem a nehodlají na jaře nic podcenit. Zvláště když oproti konkurentům budou na jaře hrát i Evropskou ligu, kde se pokusí vyřadit Partizan Bělehrad.

Vedení klubu i přes nabídky udrželo kompletní kádr včetně reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka, který je s 11 góly nejlepším střelcem ligy. A to i přesto, že z Olomouce přivedlo dalšího útočníka Tomáše Chorého. Jinak nebylo třeba do fungujícího týmu sahat.

"Mít náskok 14 bodů 14 kol před koncem, to je určitě zajímavá věc. V létě jsem věřil, že budeme silní, ale samozřejmě jsem nečekal, že povedeme o 14 bodů. Z toho pohledu jsem opravdu strašně spokojený," řekl v prosinci trenér Pavel Vrba.

To druhá Slavia má po podzimu daleko k obhajobě titulu a vedení klubu sáhlo k razantním změnám. Především změnilo trenéra a místo Jaroslava Šilhavého přetáhla z Liberce Jindřicha Trpišovského, který s sebou přivedl i hráče Ondřeje Kúdelu a Ondřeje Koláře. Z Francie přišel stoper Lukáš Pokorný a do útoku se vrátil z Jablonce druhý nejlepší střelec ligy Stanislav Tecl. Fanoušci věří, že Slavia ještě provětrá Plzeň, ale otázkou je, jak rychle se Trpišovskému podaří do týmu dostat svůj styl hry.

Stejně bodů jako Slavia má i překvapení podzimu Olomouc. Ta přes zimu také výrazněji neměnila tým. Pouze přišla o útočníka Chorého, místo kterého ale z Plzně získala zkušeného Jakuba Řezníčka, takže by neměla být oslabena a bude chtít zůstat v boji o evropské poháry.

Nepovedený podzim má za sebou naopak Sparta, která po radikálních letních změnách tápala a je až pátá za Libercem se ztrátou čtyř bodů na druhé místo. A to je nyní cílem letenského celku. "Hlavní cíl je dostat Spartu tam, kam patří, aby byla schopna vyhrávat každý zápas. Chceme se stabilně vrátit do Evropy a druhé místo je cestou do kvalifikace Ligy mistrů," uvedl trenér Andrea Stramaccioni, který v zimě posílil kádr o další zahraniční jména Guélora Kangu, Mihaila Rističe, rumunského brankáře Florina Nitu a jeho krajana Nicolae Stanciua. Ten se stal nejdražším hráčem v historii ligy.

První krok čeká Spartu proti Liberci, který nově vede bývalý kouč Sparty David Holoubek. Toho čeká nelehký úkol navázat na úspěch Trpišovského a udržet Slovan v boji o poháry, přestože klub v zimě přišel o opory v defenzivě.

Na první čtyři příčky znamenající účast v pohárech se pokusí zaútočit i Teplice, Jablonec, Bohemians 1905 či Zlín, ty už ale mají výraznější ztrátu.

Celky od 10. místo se naopak musí zaměřit především na co nejrychlejší záchranu, což se překvapivě týká i tradičního pohárového účastníka Mladé Boleslavi, které podzim vůbec nevyšel a má jen 17 bodů. V nejtěžší situaci jsou Slovácko, Ostrava a Jihlava, která má jen 10 bodů. Zejména Ostrava ale v zimě výrazně posílila a přivedla bývalé reprezentanty Martina Filla, Jana Laštůvku, Václava Procházku a Jiřího Fleišmana.

Na jaře bude pravidelně do hry zapojován videorozhodčí. Po podzimní premiéře má být k dispozici vždy minimálně v jednom utkání z každého kola.