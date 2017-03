Praha - Úvodní dva zápasy otevřou v pondělí čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Po deseti dnech od posledního soutěžního zápasu, jímž bylo závěrečné kolo základní části, nastoupí Sparta v 18:30 proti Brnu a Hradec Králové vyzve od 18 hodin doma Litvínov. V úterý budou série pokračovat ve stejných arénách.

Kouč Jiří Kalous prožije první play off na sparťanské střídačce. "Věřím v sílu našeho týmu, ale zároveň vidím, že proti nám stojí silný soupeř. Před sezonou se mluvilo o Kometě jako o jednom z největších favoritů na titul a to platí i před startem play off. Přestože se umístili po základní části na šestém místě, je to pořád tak. Že jsme se umístili třetí a oni šestí, vůbec o ničem nerozhoduje," uvedl Kalous pro klubový web.

Pražané jdou do série zdravě sebevědomí. "A s vírou ve vlastní schopnosti. Máme kompletní tým bez zraněných hráčů a veškerou přípravu posledních dní jsme zaměřili na čtvrtfinále. Navíc jsou tu s námi další dvě lajny, ze kterých si můžeme vybrat hráče do základní sestavy v případě zdravotních problémů. Série s Kometou bude určitě tvrdá, ale snad se obejdeme bez vážnějších ztrát," řekl Kalous.

"Sparta je v sérii určitě favorit. Podle postavení v tabulce, svou kvalitu ukázala i v Lize mistrů. Celou sezonu předvádí v extralize vyrovnané výkony. Máme před soupeřem respekt," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken, který vnímá i vysokou rivalitu mezi oběma kluby. "Nazval bych to exkluzivním derby," dodal.

Věří však, že Brňané jsou dobře připravení. "Zaměřili jsme se i na systémové věci, řešili jsme soupeře. zlepšení přesilovek. Chceme se prezentovat naší hrou. Poslední utkání, která jsme odehráli, nevypadala špatně. Toho se chceme držet a podobně zápasy v play off začínat. Můžeme se opřít i o dobré výkony brankáře Čiliaka," konstatoval Haken.

Kometa se po návratu do extraligy střetla v play off se Spartou dvakrát. V obou případech soupeře vyřadila. "V těchto sériích, které jsme, byť se štěstím, vyhráli, byla Sparta rovněž favoritem, ale zlomili jsme ji srdcem, vůlí a obrovským nasazením. I tentokrát bude toto základem všeho," uvedl na webu Komety majitel klubu a hlavní kouč Libor Zábranský.

Na marodce jsou stále kapitán Čermák a obránce Štencel, do sestavy se vrací po doléčení zranění obránce Krejčík a útočník Zaťovič.

Kouč Hradce Králové Václav Sýkora připomněl, že základ soupeřova kádru je delší dobu pohromadě. "Mužstvo se zas tolik nezměnilo vzhledem k mistrovské sezoně, kostra je stejná. Mužstvo je dobře trénované a hraje organizovaně," řekl Sýkora.

Fakt, že Mountfield vybojoval těsně čtvrtou příčku a může začít doma, nepřeceňuje. "Nebral bych to jako velkou výhodu. Je to lepší v tom, že v úvodu série budeme mít domácí prostředí, nemusíme nikam cestovat, budeme mít podporu svého publika. Víc bych v tom neviděl," uvedl Sýkora.

Věří, že hráče nebude svazovat tlak spojený s vysokými ambicemi, které klub má. "Očekávání jsou každou sezonu. Tlak si nesmíme připouštět. Důležitější je pozitivní tlak, který by v sobě měli mít všichni hráči - a to dosáhnout dobrého výsledku v každém zápase," podotkl Sýkora.

Litvínov si pro úvod série na východě Čech nastavil obvyklý cíl. "Jedeme ven a chceme se pokusit urvat nějaký zápas. Snažíme se čerpat ze všech čtyř vzájemných utkání v sezoně, jež byla velmi vyrovnaná. Pečlivě jsme si rozebrali, co jsme v nich udělali špatně," řekl asistent trenéra Darek Stránský. "Soupeř má velice vyrovnané tři útoky, urostlé a fyzicky dobře disponované hráče, kteří umí být důrazní, kde je potřeba, a rozhodnout. To je asi jejich největší devizou," doplnil Stránský.

Pikantní bude čtvrtfinále pro zkušeného obránce Vervy Karla Pilaře. "Hradec je kompaktní tým, dobré jádro kluků, v klubu jsou finance. Na čtvrtém místě neskončili náhodou. Určitě je to těžký soupeř," uvedl Pilař pro klubový web.

"Mají silové útočníky, hodně chodí do branky. S Jarůškem, Picardem a dalšími se snaží o jednoduchý, silový, takový ten play off hokej. A k tomu navíc chytrost 'Bedýnky' (Jaroslava Bednáře). Budeme se snažit na to dobře připravit," ujistil Pilař, který ještě v minulé sezoně oblékal právě královéhradecký dres.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy - 13. a 14. března: -------- HC Sparta Praha (po základní části 3.) - HC Kometa Brno (6.). Začátky: pondělí 18:30 (ČT sport), úterý 18:30. Vzájemné zápasy v sezoně: 2:6, 3:2, 5:2, 4:0 (nejproduktivnější hráči: Miroslav Forman 1 branka + 4 asistence - Ondřej Němec 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 13 zápasů - 4 výhry - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 6 proher - skóre: 36:38. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Lukáš Pech 50 zápasů/52 bodů (20 branek + 32 asistencí) - Marek Kvapil 49/40 (15+25). Statistiky brankářů v této sezoně: Tomáš Pöpperle průměr 2,23 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,06 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 1,93, 92,36 a jednou udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: - Sparta bude hrát v play off s Kometou Brno potřetí v historii a ještě neuspěla. V roce 2012 vyhrála Kometa ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy a o dva roky později v semifinále 4:3 na utkání. V obou případech začínali Pražané po lepším umístění v základní části sérii doma. - Sparta za posledních 22 let chyběla ve čtvrtfinále jen jednou - v roce 2011 se do play off nedostala. V uplynulých třech letech v něm vždy uspěla. V roce 2014 skončila třetí, o sezonu později čtvrtá a loni druhá. - Kometa od návratu do nejvyšší soutěže v roce 2009 po odkoupení extraligové licence od Znojma hraje čtvrtfinále potřetí a pokaždé v něm uspěla. V letech 2012 a 2014 skončila druhá a v roce 2015 dosáhla na bronz. - Celkově hrála Sparta čtvrtfinále v historii nejvyšší soutěže už osmadvacetkrát a jen sedmkrát nepostoupila. - Kometa se ve čtvrtfinále představila čtyřikrát a neuspěla jen v roce 1987, kdy vypadla s Košicemi. V letech 2012, 2014 i 2015 slavila postup. - Sparta na konci základní části po předchozí sérii pěti zápasů bez ztráty bodu dvakrát prohrála a získala jediný bod. - Brňané v závěru dlouhodobé soutěže třikrát za sebou bodovali - dvakrát naplno a jednou prohráli po nájezdech. - Sparta ve vzájemných zápasech doma čtyřikrát naplno bodovala při skóre 21:6. Kometa tak proti ní v O2 areně ještě neuspěla. Vyhrála na Spartě (3:2) naposledy v únoru 2015, kdy ještě Pražané působili v Tipsport Aréně. - Kapitán Komety Leoš Čermák v pondělí oslaví 39. narozeniny. - Sparťanský obránce Jan Švrček působil v Kometě v letech 2011 až 2013 a podílel se tak v roce 2012 na čtvrtfinálovém vyřazení Pražanů. Útočník Petr Kumstát na konci sezony 2001/02 při svém působení v tehdy extraligovém Znojmě krátce vypomáhal Kometě při neúspěšném boji o záchranu v druhé nejvyšší soutěži. - Brněnský obránce Michal Gulaši působil ve Spartě v letech 2008 až 2011 a momentálně zraněný zadák Jakub Krejčík v sezoně 2013/14. - Trenér a majitel Komety Libor Zábranský jako hráč působil ve Spartě v letech 2000 až 2002. Získal v sezoně 2001/02 se Spartou titul, ale pro zranění sehrál v mistrovské sezoně jen sedm utkání. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Verva Litvínov (5.). Začátky: pondělí 18:00, úterý 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 2:3 v prodl., 0:3, 3:1 (nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 1+3 - František Lukeš 3+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Jaroslav Bednář 49/47 (11+36) - František Lukeš 52/40 (16+24). Statistiky brankářů v této sezoně: Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Jaroslav Janus 2,02, 93,05 a třikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,39. Zajímavosti: - Hradec Králové hrál po získání extraligové licence po přestěhování HC Mountfield z Českých Budějovic v roce 2013 čtvrtfinále ve všech třech sezonách a pokaždé vypadl. Nejdříve neuspěl se Zlínem (2:4 na zápasy), pak se Spartou (0:4) a loni s Mladou Boleslaví (2:4). Jsou to dosud jediné tři účasti Východočechů mezi nejlepší osmičkou nejvyšší soutěže v historii. - Verva po zisku prvního titulu v roce 2015 zachraňovala v minulém ročníku účast v nejvyšší soutěži v baráži. - Litvínov hrál čtvrtfinále v historii domácí nejvyšší soutěže dosud osmnáctkrát a uspěl sedmkrát. - Hradec Králové na konci základní části prohrál dva z posledních tří zápasů. - Litvínov v závěru dlouhodobé soutěže prohrál dva z posledních tří duelů. - Litvínovský kapitán Michal Trávníček oslaví v úterý 37. narozeniny. - Hradecký útočník Michal Dragoun působil v Litvínově v sezoně 2009/10, v které hrál ale převážně za prvoligové Ústí nad Labem. - Trenér Mountfieldu Václav Sýkora vedl Litvínov v letech 1998 až 2001. Jeho asistent Pavel Hynek tam působil v sezoně 2003/04 po boku Františka Výborného. - Litvínovský obránce Karel Pilař působil v Hradci Králové krátce v ročníku 2014/15 a pak v celé minulé sezoně.