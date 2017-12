Jistebnice (Táborsko) - Starostu obce Jistebnice na Táborsku ráno napadl muž sekerou a nožem. Politik Vladimír Mašek (ČSSD) je v nemocnici mimo ohrožení života, útočníka policie zadržela. ČTK to dnes řekli starosta a jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Útok se stal dne kolem 8:00. Starosta byl převezen do nemocnice, útočníka (ročník 1951) policie zadržela. "Starosta naštěstí není ohrožen na životě," řekl mluvčí. Motiv jednání policie vyšetřuje.

"Je to jeden problémový člověk. Má nějaké velké osobní problémy, možná i finanční. Nejdřív byl útok vedený sekerou, to jsem odrazil, a pak ještě nožem. Prošel jsem vyšetřením a snad to bude dobré," řekl ČTK Mašek.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková ČTK řekla, že starostův stav je stabilizovaný a že nebyl ohrožen na životě.

V Jistebnici na Táborsku žije asi 2000 obyvatel. Obec patří mezi místa, kde stát zvažuje, že vybuduje hlubinné úložiště jaderného odpadu.