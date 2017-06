Praha - Starostové a nezávislí (STAN) se nebojí toho, že je ve volbách na společných kandidátkách s KDU-ČSL přeskočí lidovci. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Spolupráce lidovců a starostů podle něj vytváří na české politické scéně třetí sílu, která přivádí novou generaci politiků a může konkurovat hnutí ANO i ČSSD.

KDU-ČSL kandidovala v roce 2002 v koalici s US-DEU a po volbách měli lidovci 22 poslanců a unionisté devět. Gazdík se ale podobného scénáře nebojí. "Jednak my se doplňujeme regionálně, zatímco KDU-ČSL je mnohem silnější v moravských regionech, starostové jsou mnohem silnější v českých krajích," řekl.

"Druhá věc, cílem starostů není primárně, aby za nás seděl ve Sněmovně co největší počet lidí, ale aby tam seděli co nejkvalitnější lidé. My takové nabídneme a já věřím, že to voliči ocení," uvedl také.

"Jestli je poslanců devět, dvacet nebo třicet, je v zásadě jedno, protože máme velmi dobře vyvinutý systém elektronické demokracie, jsme přímo spojeni s našimi starosty a v okamžiku, kdy nastane nějaký problém a naši starostové jsou bombardováni lidmi pro nějaký úřednický nesmysl, tak jsme schopni na to reagovat," řekl Gazdík.

Starostové podle Gazdíka uvažovali i o samostatné kandidatuře do Sněmovny, ke které je motivoval úspěch v loňských krajských a senátních volbách. Pro spolupráci s lidovci se rozhodli ale i proto, že český volební systém nahrává stranám, které získají dvouciferný výsledek. Rozdíl proti samostatné kandidatuře podle Gazdíka znamená zisk osmi až deseti poslanců navíc. "A těch osm až deset poslanců jsou ti, kteří budou určovat směr, kterým se tato země po volbách vrhne. Jestli se staneme nejzápadnější částí východní Evropy nebo nejvýchodnější částí západní Evropy," řekl.

O spolupráci s KDU-ČSL Gazdík stojí také proto, že podle něj mění rozložení sil na české politické scéně. "Máme tu jednu stranu, která chce stát jako firmu, máme tu druhou stranu, která chce socialismus a masové přerozdělování. A z našeho pohledu je tady poptávka po třetí síle," řekl.

"Je tu touha po výměně generací v politice, po politicích, kteří nejsou od revoluce v Parlamentu nebo se nepodíleli na marasmu 90. let a nebudovali systém propojení podnikatelské moci a politiky," řekl Gazdík. Poukázal přitom jak na dlouholeté politiky, tak na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který podle něj má z 90. let vazby na podnikatele i na politiky.

Gazdík: STAN a lidovci vidí jako problematickou spolupráci s ANO

Koalice KDU-ČSL a hnutí STAN vylučuje povolební spolupráci s jakoukoliv extremistickou stranou, jako problematickou ale vidí i spolupráci s hnutím ANO a jejím předsedou Andrejem Babišem. Rozdíl nevidí příliš ani v tom, zda by v případné koalici Babiš figuroval osobně, protože on a hnutí ANO jsou podle něj jedno.

"My určitě vylučujeme spolupráci s jakoukoliv extremistickou silou, ať je to komunistická strana nebo třeba Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury," řekl Gazdík. Kritizoval strany, které sázejí na to, že lidé v dnešní zrychlené době čtou jen titulky, a sází na marketingové výkřiky.

S dalšími stranami se koalice shoduje i na kritice ANO a Babiše, který na mítincích začal rozdávat svou vizi roku 2035 pod názvem O čem sním, když náhodou spím. "Ten princip, že ANO bude prosazovat program, o kterém Andrej Babiš sní... . Je mi líto, že lidé nejdou po realitě, stejně jako u SPD je to trochu marketing, takže spolupráci s hnutím ANO vidím jako problematickou," řekl.

Lidovci tvoří program permanentně na zasedáních programové komise, starostové pracovali s odborníky na programu tři čtvrtě roku, konstatoval. Babiše naopak kritizuje za to, že chce vždy prosazovat věci, které ho právě napadnou, v minulosti například zrušení Senátu. Spolupráci by neusnadnilo ani to, kdyby se jí Babiš za ANO neúčastnil. "ANO a Babiš jedno jsou, ale voliči jsou suverénní a o tom, co v této zemi bude dál, rozhodují voliči," uvedl.

Koalice STAN a KDU-ČSL se podle něj povolební realitě přizpůsobí. "My určitě netrváme na tom, že musíme být ve vládě, jako starostové i koalice s lidovci ty věcné věci budeme umět prosazovat i z opozice," řekl. Dodal ale, že má o Česko strach, protože ho děsí koalice ANO s komunisty či extremisty.

Vyloučil možnost, že by STAN a lidovci vyjednávali o koalici zvlášť. "Bezesporu budeme vyjednávat společně, ta koalice bude postupovat jednotně, to garantuji. Podaná ruka starosty platí," řekl. Strany podle něj budou mít společný poslanecký klub i program.

Nepředpokládá, že by mohly vzniknout spory, zda případně ministerská křesla obsadí představitel STAN či KDU-ČSL. "Já nedělám politiku pro to, aby někdo ze STAN včetně mě seděl na ministerském postu. My si teď nebudeme rozdělovat jitrnice, kdy nemáme ještě prase. Chceme politiku vrátit k věcným cílům, bavit se o tom, co v příštím volebním období prosadíme. Ministerské posty jsou jen prostředek, ne cíl," konstatoval Gazdík.

Koalice STAN a KDU-ČSL dá na volební kampaň 60 milionů Kč

Volební koalice hnutí STAN a KDU-ČSL dá na volební kampaň zhruba 60 milionů korun. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda STAN Petr Gazdík. Program začne koalice představovat příští týden postupně podle tematických okruhů, kampaň poté chce vést především kontaktně. Gazdík očekává, že lidovci a starostové ve volbách získají kolem 15 procent hlasů.

Strany by si měly rozdělit náklady v poměru 40 procent STAN, 60 procent KDU-ČSL. Starostové chtějí kampaň financovat ze státních příspěvků za mandáty, z darů a částečně i pomocí půjčky.

Kampaň bude rozfázovaná a koalice v ní postupně představí kapitoly svého programu. "Příští týden budeme představovat náš ekonomický program. V dalším týdnu představíme náš školský program," řekl Gazdík. Obě strany hodlají prezentovat i odborné garanty jednotlivých programových kapitol. "Budou tam výrazné osobnosti z podnikatelské sféry, které třeba dříve podporovaly některé jiné strany a pochopily, že stát jako firma není řešení," řekl s odkazem na hnutí ANO.

V kampani chtějí lidovci a starostové představovat také regionální témata a regionální osobnosti. K oslovení voličů chce koalice využít všechny druhy kampaně, ale spoléhat se chce především na přímý kontakt s lidmi. "Určitě se budeme snažit, aby ta kampaň byla vtipná a nad věcí. Budeme se snažit na nikoho neútočit," řekl Gazdík.

Předseda STAN také prozradil své favority mezi volebními hesly. "Abyste se před vašimi dětmi jednou nemuseli stydět, že jste dali hlas firmě. Nebo: Síla, která řeší vaše problémy, ne naše vnitřní," řekl.

K oslovení voličů chce koalice využívat i filmové klipy, jako to udělala už při oficiálním představení spolupráce STAN a KDU-ČSL. Tento klip režiséra Filipa Renče, v němž vystupuje dvojice chlapců, kteří se na konci promění v šéfy obou uskupení Gazdíka a Pavla Bělobrádka, si předseda starostů pochvaloval, protože vyvolal velké odezvy. "Šli jsme na to s nadsázkou, chtěli jsme vzbudit emoci a to se zjevně podařilo," řekl. Volební klipy podle Gazdíka budou natáčet další režiséři.

Koalice bude muset pro vstup do Sněmovny překonat zvýšený volební práh deseti procent, Gazdík z něj ale strach nemá. "Kdyby přišli jenom ti, co nás volili v krajských volbách, tak bychom už měli deset procent. Myslím, že ten výsledek bude výrazně lepší, očekávám výsledek kolem 15 procent," řekl.

KDU-ČSL a STAN se brzy vyjádří ke kandidátům na Hrad

Koalice KDU-ČSL a hnutí STAN by během následujících týnů měla zveřejnit své stanovisko, koho podpoří v prezidentských volbách. Osobním favoritem Gazdíka je bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Gazdík si myslí, že kampaně uchazečů o funkci hlavy státu a politických stran před volbami do Sněmovny se budou vzájemně ovlivňovat, věří ale v moudrost voličů.

"Když si pozorně přečtete koaliční smlouvu (KDU-ČSL a STAN), tam je to napsáno, že koalice vyhlásí společně svého prezidentského kandidáta," řekl Gazdík. Lidovci a starostové o otázce nyní jednají, připustil. "Kdybyste se mě ptali na soukromý názor Petra Gazdíka, tak můj osobní názor je, že ideálním kandidátem je pan profesore Drahoš. Říkám to už od podzimu," dodal.

Současný prezident Miloš Zeman podle Gazdíka vede a do voleb povede kampaň, i když tvrdí opak. Vést by ji mohl i tím, jak bude řešit situaci po volbách. "Pan prezident celou dobu svého prezidentského úřadu má originální řešení, už třeba tím, že říká, že ústavní zvyklosti jsou idiotské," řekl Gazdík.

"Kampaň povede (Zeman) už třeba i tím způsobem, jakým bude řešit situaci po volbách z hlediska vzniku koalice a vzniku vlády. To, čeho se osobně obávám, je zdravotní stav pana prezidenta, jeho schopnosti zem vést, nejenom do konce volebního období, ale už vůbec po dobu dalších pěti let," dodal Gazdík.

Sněmovní a prezidentská kampaň se podle něj navzájem ovlivní. "Já ale věřím, že český volič je moudrý volič, zatím tomu vždy v historii bylo, že se snažil vyvažovat," řekl Gazdík. Kdyby například volby do Sněmovny dopadly výrazně ve prospěch hnutí ANO a extremistických sil, voliči by se podle něj mohli snažit situaci vyvážit při volbách prezidentských. "Protože si uvědomují, jak obrovská rizika naší zemi hrozí," vysvětlil.