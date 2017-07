Praha - Celostátní výbor hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude v úterý jednat o tom, jak se hnutí postaví k rozhodnutí KDU-ČSL změnit formu spolupráce mezi oběma uskupeními. Lidovci v květnu na svém sjezdu potvrdili vznik volební koalice se Starosty, minulý týden ale jejich širší vedení vyzvalo zástupce STAN, aby místo toho nominovali své zástupce na kandidátky KDU-ČSL. Mezi Starosty zaznívají i názory, že by hnutí kvůli tomu mělo spolupráci s lidovci zcela ukončit a kandidovat na podzim do Sněmovny samostatně.

Předseda STAN Petr Gazdík ČTK řekl, že v úterý předloží celostátnímu výboru svou vizi, jakou ze tří možných variant vybrat: Zda vstoupit na lidovecké kandidátky, jít do voleb samostatně nebo vůbec nekandidovat. "Chceme, aby to bylo řešení, které akceptuje naprostá většina členské základny," řekl.

V hnutí panuje z rozhodnutí KDU-ČSL zklamání. Poslanec Jan Farský proto navrhl, aby STAN kandidoval samostatně. "Je celkem velká šance, že se do Sněmovny dostaneme. Měli bychom jít do voleb sami," řekl Hospodářským novinám. Uvedl také, že už narychlo připravuje nový návrh kampaně.

První místopředseda Starostů Vít Rakušan ČTK řekl, že pokud by se hnutí rozhodlo vyslat své zástupce na lidovecké kandidátky, on sám o tuto nabídku nebude mít zájem, i když podle dohody s KDU-ČSL měl být volebním lídrem ve Středočeském kraji. Pokud by ale STAN kandidoval samostatně, volebním lídrem by Rakušan být chtěl.

Naopak místopředseda STAN a starosta Dolní Studénky na Šumpersku Radim Sršeň si vzhledem k dobré spolupráci s lidovci v Olomouckém kraji umí představit i to, že by vstoupil na kandidátku KDU-ČSL. Roli podle něj hraje i to, že se ve volbách bude hrát o osud země. "Měli bychom se na to dívat více státnicky," řekl ČTK. Zdůraznil však, že se STAN nebude rozdělovat na dvě skupiny a domluví se na jednom stanovisku.

K pokračování koaličního projektu vyzvala desítka regionálních stran a hnutí, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci. "V případě, že KDU-ČSL bude trvat na svých nových požadavcích, jsou naši kandidáti připraveni podpořit samostatnou kandidaturu Starostů a nezávislých," uvedla předsedkyně SNK ED Zdeňka Marková, s jejímž názorem se podle mluvčího STAN Karla Kremla ztotožňují také ostatní regionální partneři.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek minulý týden řekl, že podmínky spolupráce mezi lidovci a STAN považuje za velkorysé vůči Starostům. Podle něj se změnila pouze forma, nikoli obsah spolupráce. Připomněl, že by STAN i podle nové nabídky lidovců měl šest lídrů kandidátek a osm zástupců na druhých místech.

Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo STAN ke změně spolupráce minulý týden. Motivem k tomu byly výsledky průzkumů, podle nichž se podpora koalice Lidovců a Starostů pohybovala mezi 7,5 a devíti procenty. Koalice dvou stran přitom pro vstup do Sněmovny potřebuje získat nejméně deset procent hlasů. Pokud by zástupci STAN byli na kandidátkách KDU-ČSL, stačí překonat pětiprocentní práh.

Bělobrádek při zdůvodňování lidoveckého rozhodnutí uvedl, že část možných voličů koalice odrazoval právě tento zvýšený práh, protože se báli, že by jejich hlasy mohly propadnout. Změna formy spolupráce by mohla podle něj tyto obavy odstranit. "Část voličů se uklidní, nebude mít obavy, a naopak nám ten hlas dá a přesáhneme výrazněji deset procent," řekl Bělobrádek.

Pokud by se Starostové rozhodli od spolupráce s KDU-ČSL ustoupit, znamenalo by to pro obě uskupení komplikace v kampani. Koalice už představila dvě kapitoly společného programu a vyvěsila také společné billboardy.