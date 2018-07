Obyvatelka bytové jednotky Milena Drdácká (vpravo) hovoří s novináři 24. července 2018 v Horoměřicích. Klienti H-Systemu se po krachu společnosti sdružili do družstva Svatopluk. Družstvo 24. července prohrálo spor se správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem a Nejvyšší soud nařídil lidem do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí.

Obyvatelka bytové jednotky Milena Drdácká (vpravo) hovoří s novináři 24. července 2018 v Horoměřicích. Klienti H-Systemu se po krachu společnosti sdružili do družstva Svatopluk. Družstvo 24. července prohrálo spor se správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem a Nejvyšší soud nařídil lidem do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS) již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk, kteří mají podle soudu své byty do měsíce vyklidit. Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem, řekl dnes Babka ČTK. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci. Lidé, jimž soud nařídil vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Premiér Andrej Babiš má být na základě dnešní dohody zprostředkovatelem v jednání družstva Svatopluk a konkurzního správce H-Systemu Josefa Monsporta.

"Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé," řekl Babka.

Dnes se chce sejít se zástupci družstva. "Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: 'Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám', tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat," řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou. Soukromník nabídl osm bytů až na šest měsíců za minimální nájemné. Připustil, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. "Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim," dodal.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-Systém musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli ČTK. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.

Starosta Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. "Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ty lidi budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce," poznamenal starosta.

Obec se podle něj snažila lidem z dotčených domů vždy pomoci. "Mají své právníky, oni je zastupují. Kdykoliv byl soud, tak oni přicházeli a potřebovali různé věci od obce. Chtěli společenské záruky, zastupitelstvo dalo několikrát za ně společenskou záruku," uvedl. "To nejsou neplatiči, to jsou inženýři, to jsou doktoři. To nejsou bezdomovci, kteří se chtějí někde chytit. To jsou lidi, kteří jedou naplno, kteří dávají léta daně do obce. Obci nedělají žádné problémy, oni mají svých problémů dost," řekl.

Podle něj by se případem měla zabývat vláda, ale i prezident. "Ta hra pana Monsporta (konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport) se mi opravdu nelíbí, přijde mi, že ten Nejvyšší soud mu jde na ruku. Já bych to čekal u prvoinstančního soudu takový rozsudek, ale Nejvyšší soud, aby řekl, že se do 30 dnů musí vystěhovat?," uvedl starosta.

Soudce NS Zdeněk Krčmář na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle názoru soudců "už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat". Rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Monsport rozhodnutí soudu přivítal, umožní totiž podle něj vypořádat všechny věřitele H-Systemu rovným dílem. Lidí, jichž se vystěhování týká, lituje.

Rozhodnutí NS kritizovali někteří politici včetně prezidenta Miloše Zemana. Starosta Horoměříc míní, že v prezident by mohl v případu sehrát "roli jako kovboj" a zasáhnout.

Možnost, jak lidem pomoci, nevidí ani obec s rozšířenou působností (ORP), v případě Horoměřic to jsou Černošice. "ORP nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, ale ani rozpočtem na řešení takovýchto věcí. Nenapadá mě, jak by se to ORP mohlo týkat nebo jak by mohlo pomoct," řekl ČTK starosta Filip Kořínek (Věci černočické).

Lidé z kauzy H-System by mohli dostat mimořádnou dávku od státu

Lidé, jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl případně vyplatit až 51.150 korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

"Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50.000 korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu," uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD).

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51.150 korun.

Premiér bude zprostředkovatelem jednání BD Svatopluk a Monsporta

Premiér Babiš (ANO) má být zprostředkovatelem v jednání bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-Systemu Monsporta. Dohodli se na tom dnes na společném jednání v Praze, řekl ČTK Martin Junek z BD Svatopluk. Informaci, na kterou upozornila Česká televize (ČT), potvrdili Babiš i Monsport. Babiš později v tiskovém prohlášení uvedl, že jako zprostředkovatel uspořádá první jednání mezi bývalými klienty H-Systemu a konkurzním správcem zřejmě v pondělí.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v několika domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli ČTK. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.

"Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit," řekl ČR Junek. Družstvo má podle něj nyní jedinou možnost, jak postupovat. "Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud. Velmi oceňuji, že přímo pan Babiš nám nabídl, že by se mohl stát mediátorem v našem jednání s panem Monsportem a že by se pokusil nám pomoci vyřešit tu situaci jednou provždy," řekl Junek.

Babiš ČTK řekl, že se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem (za ANO) setkali se správcem konkurzní podstaty H-Systemu i se zástupci družstva Svatopluk. Vedení družstva je poté požádalo, aby působili jako mediátoři v jednání se správcem konkurzní podstaty. "Obě strany mají finanční představy, které jsou dost vzdálené. Ptali jsme se, co pro ně můžeme udělat, v tuto chvíli nás požádali o mediaci. Pan Monsport souhlasil a měli bychom se všichni sejít asi v pondělí," uvedl Babiš v tiskovém prohlášení.

Ranní schůzku s premiérem Babišem ČTK potvrdil i konkurzní správce Monsport. "Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám," řekl ČTK. "Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde," řekl Monstport. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. "Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud," dodal.

Družstvo nyní podle Junka musí udělat nezbytné právní kroky. "Ale zároveň další kroky by měly vést k tomu, abychom se konečně dohodli s panem Monsportem. My měli v minulosti vždy problém s ním komunikovat, protože jeho zastupovali advokáti a ti s námi jednat nechtěli. A teď to vypadá, že bychom se tedy mohli dostat ke společnému stolu," řekl Junek.

Soudce H-Systemu: Svatopluku je mi líto, ale zavinili si to sami

Členové družstva Svatopluk věděli už při projednávání trestní kauzy H-Systemu, že bydlí v majetku z konkurzní podstaty. ČTK to dnes řekl soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Uvedl, že lidí, kteří musí opustit své domovy v Horoměřicích, je mu líto, ale že si to z hlediska práva zavinili sami.

"Od nás věděli, že se to může stát. Tak ať dneska nedělají překvapené," podotkl soudce. Nynější stav je podle něj logickým vyústěním situace z let 1998 a 1999, na které se podepsal právě Smetka.

Kydalka se trestní kauzou zkrachovalého H-Systemu zabýval od chvíle, kdy dorazila k soudu, tedy od srpna 2001. V roce 2004 uznal vinným Smetku a společně s ním odsoudil k podmíněným trestům i dva představitele družstva Svatopluk - Ivana Krále a Pavla Středu, a to pro poškozování věřitele.

V rozsudku z roku 2004, který má několik stovek stran, je podle Kydalky velmi podrobně popsán celý stav kauzy. Soudce zdůraznil, že všichni poškození verdikt obdrželi a měli možnost si jej přečíst.

"Samotné družstvo spoluzakládal odsouzený Smetka. Již ve zmíněném rozsudku jsme zmínili, že je možné, že pokud budou chtít bydlet v majetku z konkurzní podstaty, budou muset bydlení znovu uhradit. Někteří i potřetí," podotkl Kydalka, který se k věci obsáhle vyjádřil i na svém facebookovém profilu.

"Samozřejmě, někdo to považuje za nespravedlivé rozhodnutí, ale tak tomu v podstatě není. Již v roce 2008 rozhodl občanskoprávní soud o tom, že pozemky i stavby na nich patří úpadci, tedy společnosti H-System. SBD Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí žádné oprávnění s nemovitostmi dále nakládat," napsal Kydalka k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dal členům družstva Svatopluk měsíční lhůtu na vystěhování z nemovitostí, jež si dostavěli svépomocí.

Podle soudce je rozhodnutí Nejvyššího soudu "trošku překvapující" v tom ohledu, že pražský městský soud i pražský vrchní soud předtím ve sporu Svatopluku a správce konkurzní podstaty H-Systemu řekly něco úplně jiného - tedy přiklonily se na stranu družstva. "Ale u civilu (civilní proces) to takto asi jde," podotkl trestní soudce.

Kydalka se vyjádřil i ke kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, podle nějž aktuální rozsudek vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. "Pokud pan prezident má pochybnosti o kvalitě soudů, já osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla úloha v H-Systemu jeho nejbližších spolupracovníků," uvedl na sociální síti. Doplnil, že Zemanův přítel Miroslav Šlouf "po celý rok 1996 docházel do H-Systemu a měsíc co měsíc odnášel 24.000 korun".

Bývalá právní zástupkyně části poškozených klientů H-Systemu Hana Marvanová v úterý na twitteru označila reakci Zemana za "neskutečnou", dělá podle ní, jako kdyby s kauzou neměl nic společného. "Ale část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou. Spojkou mezi ČSSD a Smetkou z H-Systému byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf," uvedla.

Vyjádření Kydalky označil dnes mluvčí Zemana Jiří Ovčáček za "nízkou snahu pošpinit" prezidenta, který se "snaží v rámci svých možností pomoci" obyvatelům domů. "Miloš Zeman neměl a nemá žádnou osobní spojitost s kauzou H-System," poznamenal mluvčí. Připomněl, že se Smetka v minulosti označil za oběť protikorupční akce vlády premiéra Zemana Čisté ruce.

Ovčáček obvinil Kydalku, že se dopustil na sociální síti "hrubého přestupku proti cti nezávislého soudce", protože lhal. Kydalka připomněl v souvislosti s vyjádřením Zemana spor o údajné články novináře Ferdinanda Peroutky, ve kterém podle něj prezident nerespektoval soudní rozhodnutí. Soud Hradu přikázal v jednom z rozsudků omluvu za vyjádření Zemana o Peroutkovi, prezidentská kancelář tak ve stanovené lhůtě neučinila a čelila proto exekuci. Nejvyšší soud později rozsudky nižších soudů zrušil. Podle Ovčáčka Hrad plně soudní rozsudky respektoval. Dodal, že žalován nebyl Zeman, ale Kancelář prezidenta republiky.

Klienti H-Systemu si mohli domy před časem odkoupit za 140 milionů Kč

Družstvo Svatopluk si mohlo před časem domy i s pozemky odkoupit za 140 milionů korun. Znalecký posudek před lety ocenil osm domů včetně velkých pozemků na 230 milionů korun, z toho hodnota dostavby činila 90 milionů korun. ČTK to řekl konkurzní správce H-Systemu Monsport. Družstvo ale podle něj nabídlo 20 milionů, tedy sedminu, což věřitelský výbor tehdy jednohlasně odmítl akceptovat. O dnešních cenách odmítl správce spekulovat.

V průměru by tak na jednu z 56 rodin, o kterých se hovoří, připadalo doplatit 2,5 milionu Kč.

"Pokud by akceptovali, tak to mělo proběhnout tím způsobem, že by zaplatili celkovou cenu domu a souběžně s tím já bych vyplatil z konkurzní podstaty to zhodnocení," uvedl Monsport. Stejný návrh učinil i jiným klientům H-Systemu ve Velkých Přílepech. "Ti na to přistoupili, proběhlo to bez jakýchkoli problémů," dodal.

Lidem bydlícím v osmi domech v Horoměřicích nyní běží měsíční lhůta, do které mají domy vyklidit. Nařídil jim to v pondělí Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání konkurzního správce. Lidé se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze. Jde téměř o 60 rodin. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné.

Předseda senátu NS Zdeněk Krčmář na úterní tiskové konferenci zmínil, že konkurzní správce na nájemném z užívání domů nevydělal ani korunu. "Nájemní smlouvy jsou sepsány tak, že to platí nájemníci ve prospěch bytového družstva, tedy někoho, kdo ty domy zadržuje a nemá k nim nájemní právo," uvedl Krčmář. Podle informací dnešních Hospodářských novin bude Monsport po klientech požadovat i uhrazení nájmu za poslední tři roky. "Není to moje libovůle. Podle zákona to musím udělat," řekl listu s tím, že další postup projedná s věřitelským výborem během srpna.