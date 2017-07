Praha - V případě zavedení zákazu vjezdu kamionů do Prahy by ve Středočeském kraji mohly nákladní auta převážet vlaky. Ministru dopravy Danu Ťokovi (za ANO) to v dopisu navrhl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení/Trojkoalice). Informovala o tom dnes městská část. Podle starosty by se tím mohlo vyřešit větší zatížení nákladní dopravou, kterého se v případě zavedení zákazu v metropoli obávají obce kolem Prahy.

Zákaz vjezdu nákladních aut v délce nad 12 metrů na území hlavního města schválila městská rada minulý týden. Kromě zákazu sjezdu z Pražského okruhu chtějí politici bránit kamionům také ve využívání Jižní, Štěrboholské a Spořilovské spojky, které nahrazují nedokončenou jihovýchodní část Pražského okruhu. S opatřením ministerstvo dopravy nesouhlasí. Aby zákaz začal platit, musí ho schválit silniční odbor na magistrátu, který organizačně spadá pod státní správu, nikoliv samosprávu.

Podle Štěpánka je sice nutné chránit před nadměrnou tranzitní dopravou Pražany, na stejnou ochranu však mají nárok i obyvatelé Středočeského kraje. "Řešením je převedení kamionů na železnici," uvedl starosta. Tento způsob by se podle něj mohl využívat až do dostavby jihovýchodního úseku Pražského okruhu. Takzvaný systém RoLa využívá speciální železniční vozy, na které kamiony najedou a přes daný úsek cestují po kolejích. Podobný systém už se v ČR využíval mezi Lovosicemi a Drážďany v době, kdy se překlenovalo období výstavby dálnice D8.

Kromě tohoto návrhu starosta apeluje na stát, aby přispěl na chystaný projekt zakrytí Spořilovské ulice tunelem. "Situace na Spořilově a v dalších lokalitách je neudržitelná a ani stát už nesmí před utrpením Spořilováků zavírat oči," uvedl Štěpánek. Radnice Prahy 4 minulý týden požádala stát o dotaci čtyři miliardy korun na projekt zakrytí frekventované ulice.

Na zvýšený hluk a emise si obyvatelé Spořilova stěžují řadu let. Situaci by měla zlepšit dostavba Pražského okruhu mezi D1 a hradeckou dálnicí. Město plánovaným zákazem vjezdu kamionů reaguje i na stížnosti místních, proti plánu se však postavili zástupci ministerstva, Středočeského kraje, policie i dopravců. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) na rozhodnutí rady trvá, vedení Prahy podle něj musí myslet primárně na zdraví Pražanů. V případě, že silniční úřad zákaz neschválí, je magistrát podle náměstka ochoten jít k soudu.