Praha - Radnice Prahy 1 vyzve ministerstvo dopravy ke změně legislativy, která má umožnit omezení elektrických koloběžek v centru města. V současnosti je nelze zakázat bez toho, aby zákaz zároveň platil pro jízdní kola. ČTK to řekl starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09). Opakuje se tak scénář vozítek segway, které město mohlo zakázat až po novelizaci silničního zákona. Radnice Prahy 1 zvažuje omezení i před změnou zákona, které by v určitých hodinách v pěších zónách zakazovalo kromě koloběžek také jízdu na kole. Úřad městské části zpracovává studii, která by měla být hotova do konce roku.

Zpráva o tom, že Praha 1 plánuje zákaz koloběžek a tím i jízdních kol v pěších zónách v centru, před časem vyvolala vlnu kritiky. Podle Lomeckého radnice nemá na výběr, pokud chce nějak zasáhnout proti problematickým podnikatelům. "Cyklotrasy, které v centru vedou, jsou obsypány motorovými koloběžkami, které fungují jako podnikatelský projekt. Vůbec neslouží k přepravě obyvatelstva z místa A do místa B, proti čemuž my vůbec nic nenamítáme," popsal starosta s tím, že situace je úplně stejná jako v případě vozítek segway, které magistrát po úpravě silničního zákona před časem v centru a dalších částech Prahy zakázal.

Lomecký v dopisu vyzve ministra dopravy Daniela Ťoka (za ANO), aby se problémem zabýval. Pro možnost zakázat koloběžky samostatně by byla nutná další novela zákona. "Šlo by o to v zákoně specifikovat to, že od určitého výkonu už se nejedná o kolo," popsal Lomecký. Podle současných norem je výkon elektrokol omezen na 250 wattů a 25 kilometrů v hodině. Pokud se kolo do parametrů vejde, zákon na něj pohlíží jako na běžný bicykl. V opačném případě se už jedná o malý skútr, který podléhá jiné vyhlášce ministerstva i přísnějším pravidlům.

Radnice podle starosty nechce bránit lidem pohybovat se na kolech v centru, možná však nebude mít na výběr. "Ve chvíli, kdy není jiná možnost, se nějaké opatření udělat musí," řekl. Dopravní odbor městské části nyní zpracovává studii možných variant omezení, která by měla být hotová do konce roku. Vedení městské části poté rozhodne o případném omezení.

Radnice dříve navrhla zvážit zákaz jízdy koloběžek a kol po pěších zónách mezi 10:00 a 18:00. Mezi zvažovaná místa patří dolní část Václavského náměstí, Staroměstské náměstí, náměstí Republiky, Malé náměstí, ulice Karlova, Michalská, Železná a Celetná, části ulic Na Příkopě, Jilská, Maiselova a Melantrichova, Na Můstku nebo 28. října. Souhlas magistrátu není potřeba, rozhodnutí je na městské části.

V červnu proti návrhu demonstrovala zhruba stovka cyklistů při průvodu centrem Prahy. Podle organizátorů ze spolku Auto*Mat chystané omezení není "promyšlené řešení". V úzkých uličkách centra by podle nich pomohlo snížení rychlosti jízdy na kole, zúžení předzahrádek, vypnutí motoru u elektrokol nebo zřízení cyklistických obousměrek v jednosměrných ulicích.