Praha - Pražský Staroměstský orloj se po opravách vrátí do stavu z konce 19. století. Některé části budou nově omalované, změní se i pohon hodinového stroje. Stávající elektrický nahradí táhla s konopnými lany a kamenná závaží, řekl novinářům u příležitosti zahájení rekonstrukce radnice orlojník Petr Skála. Restaurování orloje je součástí oprav pláště radnice za necelých 50 milionů korun. Úpravy čekají také věž a kapli. Hotové by měly být v září příštího roku.

"Orloj bude rozebraný do poslední součástky. Bude odvezen a udělají se restaurátorské práce. Až se vrátí, bude čistě kovový. Je to gotická kovářská práce," vysvětlil orlojník. Mechanismus bude zbavený všech nánosů a úprav z 20. století.

V současné době pohání orloj elektrický systém s řetězy, který byl vytvořen při opravách po druhé světové válce, kdy byla radnice vybombardována. Podle Skály tehdy orloj sice zachránili, aby fungoval, nevrátili ho ale do původního stavu. "Bude sem navrácen původní pohon, dřevěné lanové bubny, konopná lana a kamenná závaží," dodal.

Přesnější ale orloj po opravách nebude. "Je to gotický, středověký stroj. Nebyl stavěn s tím, aby ukazoval naprosto přesně úkazy, které vidíme na obloze. Byl to takový pohyblivý obraz nebe. Pro středověkého člověka to byla úžasná duchovní věc," uvedl Skála.

Orloj bude zbavený nepůvodních úprav také zvenčí. Očištění a nová výmalba čeká ciferníky i sochy, vycházet se při opravách bude z dochovaných dobových popisů orloje. Pomalovaná bude nově i spodní strana stříšky, která orloj zakrývá.

Od 1. května nebude turistům přístupná radniční věž, jejímiž opravami generální rekonstrukce radnice začne. Loni ji navštívilo přes 860.000 lidí a byla tak jednou z nejnavštěvovanějších pražských památek. Opraví se střecha, krovy, celý kamenný vnější plášť, na ochozu pro turisty se změní nevhodné osvětlení a v oknech z bezpečnostních důvodů přibudou mříže.

Až bude opravená horní část věže, práce se přesunou do místa orloje a kaple. Její akrýř se odklání od radnice směrem do Staroměstského náměstí, musí proto být zajištěn a odlehčen. Orloj bude rozebrán v prosinci, vrátit by se na věž měl v květnu příštího roku.

"Tak zásadní rekonstrukce Staroměstské radnice nebyla od doby jejího vzniku přes 400 lety. Opravy budou rozdělené na etapy tak, aby stále byla část radnice přístupná veřejnosti," řekl novinářům radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Opravované části radnice budou zakryté plachtou s fotografií radnice a orloje. Dříve zvažovaný videomapping nebude podle Wolfa možný. "Domy naproti radnici nejsou v majetku města. Navíc by byl vidět jenom potmě a později by rušilo noční klid," dodal Wolf.

Lidé ale mohou rekonstrukci sledovat přes internet. Na webu Prahy byla zřízena speciální stránka, na níž bude také přenos z webkamery namířené na věž radnice.

Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338. Tvoří ji komplex několika domů. Ve 20. století bylo vypsáno několik architektonických soutěží na přestavbu a dostavbu radnice. Většina si kladla za cíl zaplnit prostor po zbouraném novogotickém křídle. Všechny však skončily buď bez vítězů nebo se vítězné návrhy nikdy neproměnily v realitu.