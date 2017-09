Restaurátoři otevřeli 8. září v Praze schránky, které byly objeveny při opravách Staroměstské radnice. Nalezli v nich vzkazy z let 1949 a 1984, tedy z let předcházejících dvou rekonstrukcích. Kromě oficiálních dopisů a výtisků novin radnice uložila do schránek také mince a vzkaz dělníků. Na snímku pamětní listina z roku 1984. ČTK/Šulová Kateřina