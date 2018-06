Praha - Stanleyův pohár pro vítěze NHL by měl dorazit do České republiky na dva dny v úterý 10. července, kdy si budou užívat své oslavy po triumfu s Washingtonem Capitals obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána. Slavná trofej zavítá do Česka po třech letech. Naposledy ji ukázal v roce 2015 v rodné Vlašimi zadák Michal Rozsíval, který podruhé v kariéře triumfoval s Chicagem.

"Momentálně je předpoklad, že by tady měl být Stanleyův pohár 10. a 11. července. S klukama dáváme dohromady program oslav a nějak ho teď finalizujeme, jak to skloubíme dohromady," řekl ČTK zástupce Kempného i Vrány Aleš Volek ze společnosti Alvo sports management.

Sedmadvacetiletý Kempný plánuje vzít Stanleyův pohár jak do rodného Hodonína, tak i do Brna, kde strávil podstatnou část kariéry. "Viděli jsme se teď s Kubou po dlouhé době, co jsme se rozprchli po sezoně. Ještě nevím, jestli budeme dělat oslavy každý zvlášť, nebo společně. Sedneme si na to a probereme to," řekl Kempný.

Přesné plány oslav ještě dává dohromady. "Určitě bych chtěl ukázat pohár v Hodoníně, kde jsem se narodil. A také v Brně, kde jsem strávil většinu své kariéry. Byl jsem tam sedm let," doplnil Kempný.

Rodák z Prahy a odchovanec Letňan Vrána bude slavit v Praze. "Vezmu Stanley Cup do Letňan na hokejový stadion. Vezmu ho na hřbitov, protože mi během sezony umřela babička. Mám pár dalších míst, mám ještě pár dní čas si to promyslet," řekl dvaadvacetiletý Vrána.

V týmu byl i český obránce Jakub Jeřábek, který ale neodehrál dostatečný počet utkání na to, aby byl mezi držitele trofeje zařazen. Zatím není jasné, zda se do oslav v Česku zapojí také. "S Kubou si píšeme. Teď jsme každý s rodinou. Máme pár dní čas to probrat," dodal Vrána.