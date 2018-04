Štrasburk - Francouzsko-německá televizní stanice ARTE věnovala nedělní večer vzpomínce na zesnulého režiséra českého původu Miloše Formana a odvysílala jeho oscarové drama Přelet nad kukaččím hnízdem a následně i dokument o tomto snímku. Někdejší dlouholetý ředitel slavného filmového festivalu v Cannes Gilles Jacob rozhodnutí ARTE označil za výborný nápad, jak se rozloučit s tak výjimečným režisérem.

"Bravo ARTE!" napsal na twitteru Jacob. "Skvělý způsob, jak vzdát úctu tak výjimečnému talentu, jakým Miloš Forman byl," dodal.

ARTE měl na nedělní večer připraven akční film Útěk do Mexika (1994) s Alecem Baldwinem a Kim Basingerovou v hlavních rolích, stanice ale místo toho odvysílala Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem (1975). V tomto dramatu, které získalo pět Oscarů, mimo jiné za nejlepší režii i za nejlepší mužské i ženské hlavní role, zazářili Jack Nicholson jako svérázný podvodníček Randle McMurphy a Louise Fletcherová v roli sestry Ratchedové z psychiatrického oddělení.

V druhé fázi večera ARTE odvysílalo dokument s názvem Byl jednou jeden film: Přelet nad kukaččím hnízdem (2011). Dokumentární snímek bude na webu ARTE dostupný ke zhlédnutí ve francouzštině a němčině ještě po celý dnešek.

Španělský herec Javier Bardem, který hrál hlavní roli ve Formanově historickém dramatu Goyovy přízraky (2006), se s Formanem rozloučil vzpomínkovým článkem, který dnes zveřejnil španělský list El País.

"Goyovy přízraky jsem vnímal jako sen. Miloš Forman přijel do Španělska a zavolal mi, abych s ním pracoval. Až do prvního natáčecího dne jsem si myslel, že je to vtip, protože on byl tím džentlmenem, který natočil mnou milované snímky Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus a Lid versus Larry Flynt," napsal Bardem.

Připomněl také scénu z prvního dne natáčení, kdy Forman zastavil kameru a svým hlubokým hlasem prohlásil, zda chce jeho film zničit. "Nevěděl jsem, co dělat. Pamatuju si, jak celý tým ztichl, bledou tvář Natalie Portmanové, která ho také dosud neznala, pak se začal smát: To je vtip! Je to dobrý, klídek!" uvedl.

Bardem poznamenal, že v Americe díky Formanově všudypřítomné auře uvrhla do smutku zpráva o skonu všechny, kdo ve filmovém průmyslu pracují, nejen ty, kteří režiséra znali. Dodal, že obejmutí od Formana bylo jako od velkého medvěda, východoevropského plyšového medvěda. "Nikdy jsem mu tohle neřekl a nyní mi zbyla touha slyšet, co by mi svým vážným hlasem odpověděl," uvedl.