Londýn - Koulař Tomáš Staněk bude dnes na mistrovství světa v atletice v Londýně usilovat o první medaili pro českou výpravu. Finále ho čeká od 21:35. Již odpoledne se Eva Vrabcová Nývltová postaví na start maratonu.

Kvalifikaci zvládl Staněk výborně, když hned prvním pokusem splnil limit a ušetřil síly na boje o medaile. Díky červnovému českému rekordu 22,01 metru je v letošních tabulkách čtvrtý za Američany Ryanem Crouserem, Joem Kovacsem a Novozélanďanem Tomasem Walshem, kteří jsou hlavními medailovými kandidáty.

Svou soutěž dokončí sedmibojařky včetně dvou českých reprezentantek. Elišce Klučinové patří po čtyřech disciplínách sedmé místo, Kateřina Cachová je jednadvacátá.

Druhou finálovou účast na mistrovství světa by rád vybojoval Pavel Maslák. Dvojnásobný světový šampion z haly si v rozběhu vylepšil letošní maximum na 45,10 sekundy a v semifinále potřebuje čas stlačit co nejvíc pod 45 sekund. Jeho český rekord má hodnotu 44,79, ve třetím běhu bude mít pět soupeřů s lepšími osobními maximy. Do finále projdou nejlepší dva čtvrtkaři z každého semifinále plus dva další s nejlepšími časy.

O finále bude bojovat také dvojnásobná olympijská vítězka a bývalá mistryně světa Barbora Špotáková s další oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou. Kvalifikaci absolvují rovněž tyčkaři Jan Kudlička a Michal Balner.

V soutěži tyčkařek dnes půjde již o medaile, program vrcholí sprintem žen na 100 metrů.