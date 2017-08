Londýn - Koulař Tomáš Staněk si na atletickém mistrovství světa v Londýně zajistil účast v nedělním finále hned prvním pokusem. Výkonem 20,76 m překonal kvalifikační limit o centimetr. Druhý český zástupce Ladislav Prášil si zapsal jen 20,04 a to na elitní dvanáctku nestačilo. Ve finále bude rovněž kladivářka Kateřina Šafránková, která sice limit nesplnila, ale výkonem 70,67 m postoupila z 11. místa. Pavel Maslák se v běhu na 400 m mezi tři přímé postupující nevešel, ale díky svému letošnímu maximu 45,10 s se přesto kvalifikoval do nedělního semifinále.

Na dvou předchozích světových šampionátech šestadvacetiletý Staněk dvacetimetrovou hranici nepokořil a dveře do finále pro něj zůstaly zavřené. Letošní forma s výkonem přes 22 metrů na mítinku v Schönebecku však naznačuje, že v neděli večer může bojovat o medaili.

S kvalifikačním pokusem nebyl příliš spokojen, ví, že má ještě velké rezervy. "Bohužel to nebyl ideální pokus, ale na ty se bude hrát ve finále. Naštěstí to padlo o cenťák, jsem rád, že jsem nemusel jít dva, nemusel jsem čekat. Teď odpočinout, masáž a hurá zítra na finále," řekl novinářům.

V kvalifikaci poslal skvělou vizitku soupeřům Novozélanďan Thomas Walsh. Bronzový z olympijských her v Riu de Janeiro hned prvním pokusem poslal kouli na 22,14 m, což se v žádné kvalifikaci ještě nikomu nepodařilo. Lepší výkony mají letos na kontě jen Američané Ryan Crouser a Joe Kovacs. Oba medailisté z Ria se do finále dostali, i když Kovacs limit nesplnil.

Maslák v rozběhu na 400 metrů zaběhl svůj letošní nejlepší čas 45,10 s. Zlepšil se o 32 setin ve srovnání s květnovým mítinkem v Eugene. Dvojnásobný halový mistr světa v nevýhodné deváté dráze na začátku cílové rovinky hodně ztrácel, ale ve finiši se protlačil na čtvrté místo. Na třetího Belgičana Kevina Borléeho mu v cíli scházela pouhá setina.

"Já jsem to vnímal, viděl jsem ho tam. Věděl jsem, že na něho mám, bohužel to nevyšlo o setinku," řekl český rekordman. Očekával, že jeho čas bude na postup stačit. "Myslím, že čas je dobrý, že jsem běžel kvalitně," pochvaloval si. Do semifinále půjde s 12. časem, nejrychlejší byl Isaac Makwala z Botswany za 44,55 s.

Kladivářka Šafránková bude v pondělí házet v prvním velkém finále. Limit 71,50 sice nesplnila, ale po dvou nepovedených pokusech hodila ve třetí sérii 70,67 m a zařadila se na páté místo. V druhé skupině ji pak překonalo šest soupeřek. "Nemůžu si být úplně jistá, ale jsem relativně spokojená. Myslím si, že to není až tak špatný hod a mohl by se tam protlačit," řekla před startem skupiny B.

"Nejsem takový drsňák, který by šel a dělal, že se o to nezajímá. Možná se budu zbytečně stresovat a trnout každým tím hodem a tlačit to očima dolů, aby to tam nelítalo. Ale fakt se nebojím zas tak moc," doplnila. Při své olympijské premiéře v Londýně ani loni v Riu de Janeiro z kvalifikace neprošla, na světovém šampionátu je poprvé.

Mistrovství světa v atletice v Londýně: Finále: Ženy: Sedmiboj - po první disciplíně: 1. Visserová (Niz.) 1147 b. (100 m př.: 12,85), 2. Williamsová (USA) 1121 (13,02), 3. Schäferová (Něm.) 1111 (13,09), ...7. Cachová 1069 (13,37), 23. Klučinová (obě ČR) 974 (14,03). Kvalifikace: Muži: 400 m - rozběhy: 1. Makwala (Botsw.) 44,55, ...12. Maslák (ČR) 45,10 - postoupil do semifinále. 800 m - rozběhy: 1. Kupers (Niz.) 1:45,53. Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,14, ...9. Staněk 20,76 - postoupil do finále, 18. Prášil (oba ČR) 20,04 - nepostoupil. Ženy: 100 m - rozběhy: 1. Lückenkemperová (Něm.) 10,95. Trojskok: 1. Rypakovová (Kaz.) 14,57. Kladivo: 1. Kopronová (Pol.) 74,97, ...11. Šafránková(ČR) 70,67 - postoupila do finále. 20:00 sedmiboj ženy - koule, 20:05 100 m muži - semifinále, 20:25 disk muži - FINÁLE, 20:35 1500 m ženy - semifinále, 21:05 dálka muži - FINÁLE (Juška), 21:10 10.000 m ženy - FINÁLE, 22:00 sedmiboj ženy - 200 m, 22:45 100 m muži - FINÁLE.