Praha - Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu má za sebou vydařenou premiéru v dresu Sparty, kam přišel z Anderlechtu Brusel jako nejdražší hráč v historii české ligy. Při výhře 3:0 v přípravném utkání s třetiligovým Vltavínem se podílel na všech třech brankách. Po jeho asistencích dvakrát skóroval Tal Ben Chaim. Slavii nevyšel první přípravný zápas na herním soustředění v Dubaji. Český šampion podlehl druhému týmu ruské ligy Petrohradu 1:5.

Sparta se v prvním poločase příliš neprosazovala, do druhé půle pak nastoupila se změnami včetně nové posily Stancia. Z postu ofenzivního záložníka hned začal ukazovat, proč za něj Sparta zaplatila přes sto milionů korun a počítá s ním jako s nástupcem Tomáše Rosického.

"Radši bych měl Rosického, ale ten už skončil," řekl s úsměvem trenér Sparty Andrea Stramaccioni. "Stancia jsme chtěli už v létě a může týmu pomoci kreativitou a kvalitou ve středu zálohy, která nám bez Rosického chyběla. A jsem rád, že jeho hra se líbila i fanouškům," poukázal na nezvykle vysokou návštěvu na Strahově.

Hned v jedné z prvních akcí Stanciu trefil břevno. Následně se dostal do další dobré šance a v 54. minutě hezkým pasem za obranu na nabíhajícího Zahustela založil akci, po které dal Šural úvodní gól. Stanciu byl nadále aktivní a v závěru dvakrát poslal do ideální pozice Ben Chaima, který zachoval klid a obstřelil brankáře.

"Je potřeba říct, že tohle byl můj první zápas v přípravě, protože v Anderlechtu jsem kvůli čekání na přestup nehrál. Mám na čem pracovat, ale ještě je dost času," uvedl Stanciu. "V poločase jsme se bavili s Šuralem a viděli jste, že by nám to mělo fungovat," dodal.

Sparta vyhrála i třetí přípravné utkání a ve všech se trefil Ben Chaim, který má v zimě na kontě už pět gólů.

Slavia na úvod soustředění v Dubaji utrpěla debakl s Petrohradem

Fotbalistům pražské Slavie nevyšel první přípravný zápas na herním soustředění v Dubaji. Úřadující český šampion inkasoval v utkání se Zenitem Petrohrad po přestávce čtyři branky a aktuálně druhému týmu ruské ligy podlehl vysoko 1:5.

Nový trenér Slavie Jindřich Trpišovský do utkání poprvé nasadil zimní posilu Ondřeje Kúdelu, který nastoupil na pozici defenzivního záložníka, zatímco v Liberci hrál stopera. Ze zdravotních důvodů chyběli Jan Sýkora a Tomáš Souček a v brance ještě nenastoupila další nová tvář Ondřej Kolář. Jako kapitán vedl Slavii Portugalec Danny, jenž do Edenu zamířil v létě právě ze Zenitu.

V první půli se hrál vyrovnaný zápas a padl jediný gól, který vstřelil ve 27. minutě Aleksandr Kokorin. "První poločas byl od nás velmi dobrý, byli jsme lepším týmem, bohužel jsme po jedné ztrátě dostali gól z jediné šance. Šance, které jsme měli, jsme neproměnili, ale myslím si, že to byl velice slušný výkon," citoval klubový web Trpišovského.

Hned po přestávce přidal druhou branku po úniku Anton Zabolotnyj, v 62. minutě sice po rohu snížil hlavičkou Milan Škoda, ale Zenit poté dalšími třemi zásahy rozhodl. Z hranice penalty umístil míč k tyči Aleksandr Jerochin a za střelami Dmitrije Bogajeva a Denise Terentěva se slávistický brankář Přemysl Kovář jen ohlédl.

"Do druhého poločasu jsme špatně vstoupili, soupeř šel sám na bránu a dal na 0:2. Myslím si, že potom jsme hráli opět velice dobře, dali jsme gól. Pak jsme ale udělali školáckou chybu, kdy jsme po faulu odběhli od míče, a soupeř nám dal na 1:3," řekl Trpišovský. "Na šance to bylo vyrovnané utkání, akorát soupeř je měl vyloženější, protože byly do otevřené obrany po některých našich zbytečných ztrátách. V některých fázích jsme hráli strašně naivně," dodal Trpišovský.

Červenobílí zatím mají v přípravě bilanci dvou porážek a jedné výhry. Nejprve na prvním soustředění ve Španělsku podlehli Linense 2:4 a o víkendu v Praze na Vyšehradě porazili Viktorii Žižkov 5:0. Další zápas v Dubaji sehrají v pondělí proti Bröndy Kodaň s českým útočníkem Janem Klimentem.

Přípravná fotbalové utkání:

Sparta Praha - Vltavín 3:0 (0:0)

Branky: 88. a 90. Ben Chaim, 54. Šural.

Sestava Sparty: Bičík (73. Vorel) - Karavajev (46. Zahustel), Kaya (70. Boula), Štetina (46. Stanciu), M. Kadlec (82. Patrák) - Plavšič, Sáček, Kulhánek, Vatajelu (42. Frýdek) - Lafata (46. Šural), Drchal (33. Mustedanagič, 58. Ben Chaim). Trenér: Stramaccioni.

Dubaj: Slavia Praha - Zenit Petrohrad 1:5 (0:1)

Branky: 62. Škoda - 27. Kokorin, 46. Zabolotnyj, 67. Jerochin, 70. Bogajev, 77. Terentěv.

Sestava Slavie: Kovář - Bořil (46. Frydrych), Deli (46. Pokorný), Jugas (55. Ngadeu), Sobol - Kúdela (55. Hromada) - Mingazov (55. Van Buren), Hušbauer (55. Bucha), Danny (55. Tecl), Zmrhal (55. Stoch) - Necid (55. Škoda). Trenér: Trpišovský.