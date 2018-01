Praha - Záložník Nicolae Stanciu přestoupil do Sparty a stal se nejdražším fotbalistou v historii české ligy. Pražský klub za rumunského reprezentanta zaplatí Anderlechtu Brusel podle informací ČTK 4,6 milionu eur (asi 117 milionů korun). Dosavadním rekordem bylo 76 milionů korun, které loni v létě Sparta dala Maccabi Tel Aviv za Izraelce Tala Ben Chaima.

Letenský celek o čtyřiadvacetiletého hráče usiloval už od Vánoc, ale teprve dnes byl jeho příchod dokončen. Stanciu se Spartou podepsal smlouvu do června 2021 a v týmu by měl zaujmout pozici tvořivého záložníka po Tomáši Rosickém, který v prosinci ukončil kariéru a přesunul se do vedení klubu. Po Rosickém převezme i číslo deset na dresu.

Minulý týden Stanciu přiletěl do Prahy a absolvoval lékařskou prohlídku. Přes víkend jednání pokračovala a dnes byla definitivně uzavřena. V dohodě jsou i bonusy za postupy do evropských pohárů, což hráčovu cenu může navýšit o další jeden až dva miliony eur.

Stanciu se předloni v létě třemi góly ve dvou zápasech v dresu bývalé Steauy Bukurešť (nyní FCSB) podílel na vyřazení Sparty ve třetím předkole Ligy mistrů. Následně odešel do Anderlechtu za deset milionů eur a stal se nejdražším hráčem belgické ligy.

V této sezoně však ofenzivní středopolař odehrál za bruselský tým jen deset ligových zápasů, pouze třikrát se objevil v základní sestavě a zaznamenal gól a dvě asistence. Premiérový ročník v Anderlechtu se Stanciuovi povedl víc, během něj si v 21 ligových utkáních připsal čtyři branky a tři asistence.

Stanciu, který v Rumunsku nastupoval ještě za celky Unirea Alba Iulia a Vaslui, v národním týmu odehrál 19 zápasů a vstřelil šest gólů. Za Spartu by mohl poprvé nastoupit ve čtvrteční přípravě s Vltavínem.