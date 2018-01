Praha - Rumunský záložník Nicolae Stanciu údajně přišel z Anderlechtu do Sparty za 117 milionů korun, podle generálního ředitele letenského celku Adama Kotalíka však přestupní částka nepřesáhla 100 milionů. Funkcionář současně přiznal, že klub je rovněž dohodnutý s Crvenou zvezdou Bělehrad na přestupu Guélora Kangy, zatím se však nedokázal domluvit s hráčem.

Čtyřiadvacetiletý Stanciu přišel do Sparty v úterý, kdy podepsal smlouvu do června 2021. O přestupu se přitom začalo mluvit už koncem minulého roku. "Jednání s Anderlechtem nebyla vůbec jednoduchá, vázla každou chvíli na drobnostech. Dohoda nakonec všechny stála dost času, nervů a trpělivosti," uvedl Kotalík.

"Nakonec i díky tomu, že hráč šel s výplatou dolů oproti Anderlechtu, se ho podařilo dotáhnout. Významnou měrou přispěli i agenti, protože jsme si stanovili rozpočet, který jsme nechtěli přesáhnout," řekl a dodal, že přesnou částku zveřejnit nemůže. "Ale nepřesáhla sto milionů korun," dodal.

Jako další posilu si Sparta vyhlédla Kangu, který ji stejně jako Stanciu pomohl v minulosti vyřadit v evropských pohárech. "Zájem máme, to není žádné tajemství. Situace je taková, že jsme domluveni, za jakých podmínek ho uvolní do Sparty. Ale nedaří se najít dohodu s manažerem hráče. Nejsem schopen odhadnout, jestli to dotáhneme do úspěšného konce," prohlásil.

Kotalík také přiznal, že o brankáře Martina Dúbravku projevil zájem Newcastle. "Dostali jsme oficiální nabídku na hostování pro jaro. Odmítli jsme ji, protože preferujeme hostování s opcí, nebo transfer. V tuhle chvíli nemáme žádnou novou informaci z jejich strany a Martin je nadále členem kádru Sparty," řekl.

Sparta už nadále nepočítá s trojicí Marc Janko, Jonathan Biabiany a Lukáš Mareček. Do Met se po neúspěšném podzimu vrátil také Georges Mandjeck. "U Lukáše Marečka jsme blízko dohodě o přestupu, ale u dalších dvou zatím dohoda není," uvedl Kotalík.

Ani jeden se nepřipravuje s prvním týmem Sparty a Biabiany kvůli tomu obvinil Spartu u hráčské asociace FIFPro ze šikany. "Základem sporu je to, že když klub s hráčem nepočítá, tak jestli může trénovat v oddělené skupině, nebo musí trénovat s prvním týmem," upřesnil Kotalík, který kvůli tomu jedná s Biabianyho právníkem. "Nikoho nechceme usurpovat a jejich režim nastavíme tak, aby odpovídal zvyklostem v západní Evropě," dodal.