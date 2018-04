Praha - Poslanci STAN znovu předložili návrh, podle něhož by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Podobnou úpravu předložili už před rokem kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Sněmovna v předvolebním složení ale nestihla loni předlohu projednat.

Drábová předloni úspěšně kandidovala do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až v polovině loňského roku. Rozhodla se tak po dohodě předsedy STAN Petra Gazdíka s tehdejším ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), že zákon o krajských volbách bude jeho novelou uveden do souladu se služebním zákonem.

Ministerstvo vnitra trvalo na tom, že podle zákona o krajských volbách by zastupiteli mohli být jen řadoví státní zaměstnanci. Připustilo ale, že služební zákon tak striktní není. Novela má proto z volebního zákona odstranit ustanovení, podle něhož "funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním."

Do budoucna by v případě přijetí novely platilo pouze to, že krajští funkcionáři by měli pozastaven výkon funkce ve státní správě.

Kromě Drábové se krajského mandátu museli vzdát tehdejší náměstek ministerstva školství Robert Plaga (ANO) a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), kteří nyní oba úřady vedou. Ze zastupitelstva Pardubického kraje nakonec odešla i náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková (ČSSD). Bývalá náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová (ANO) se naopak stala novou hejtmankou Karlovarského kraje. Letos ale oznámila, že v čele kraje nejpozději v září skončí a chce zůstane jen poslankyní.