Předseda Petr Gazdík (vpravo) vystoupil 25. července v Praze na tiskové konferenci hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor hnutí STAN dnes rozhodl, že hnutí půjde do letošních voleb do Sněmovny samostatně, nevstoupí na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. Na snímku v pozadí je člen hnutí STAN Věslav Michalik. ČTK/Doležal Michal

Praha - Drtivá většina celostátního výboru Starostů je pro samostatný postup ve sněmovních volbách. Novinářům sdělil výsledek dnešního hlasování předseda STAN Petr Gazdík. Starostové tak odmítli nabídku lidovců na spojení kandidátek. Gazdík se tento týden sejde s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, aby se dohodli na změně koaliční smlouvy. O výsledku jednání už ho informoval telefonicky.

STAN reaguje na rozhodnutí KDU-ČSL z minulého týdne změnit formu spolupráce. KDU-ČSL chtěla, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Návrh lidovců dnes zástupci STAN odmítli.

Volby se uskuteční v druhé polovině října, v polovině srpna musejí kandidující uskupení odevzdat kandidátky. Gazdík řekl, že je hnutí schopné složit je včas, sám plánuje ve čtvrtek oznámit, kde se bude o hlasy voličů ucházet. V koaličním projektu s lidovci to byla Praha.

Problém nevidí Gazdík ani v penězích, které spolu s lidovci už do společného projektu dali. Jde zhruba o 2,5 milionu korun. Podobnou částku do projektu podle něj dali i lidovci.

Gazdík dnes uvedl, že pokud by se Starostové rozhodli jít do voleb samostatně, chtěli by oslovit 250.000 voličů, kteří jim dali hlas loni v krajských volbách. "Což je těch pět procent v celostátních volbách, které bychom v takovém případě potřebovali," řekl Gazdík. Samostatnou kandidaturu STAN je připravena podpořit i desítka regionálních stran, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci. "Jejich podpora platí i pro případ samostatné kandidatury hnutí STAN do voleb," řekl dnes Gazdík.