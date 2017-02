Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) přijalo nabídku lidovců a bude s nimi jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. Na dnešním jednání celostátního výboru STAN to schválilo 81 procent delegátů, oznámil novinářům předseda STAN Petr Gazdík. První jednání o programu dvojkoalice, která bude pro zisk poslaneckých mandátů potřebovat podporu nejméně deseti procent voličů, by se měla uskutečnit do konce února. Vedení lidovců rozhodnutí Starostů ocenilo, podle nich může nová koalice nabídnout voličům silnou a demokratickou alternativu.

"Celostátní výbor Starostů a nezávislých 81 procenty v tajné volbě pověřil vedení Starostů a nezávislých vyjednávat o koalici s KDU-ČSL pro parlamentní volby v roce 2017," řekl Gazdík. Společně s lidovci, kteří jsou nyní součástí vládní koalice chce STAN výrazně promluvit do české politiky.

Desetiprocentní hranici, kterou musí KDU-ČSL a STAN překročit, aby získaly v podzimních volbách zastoupení ve Sněmovně, Gazdík jako překážku nevnímá. "Desetiprocentní hranice se nebojíme, protože pakliže chceme něco v naší zemi změnit, tak mít pět procent a šest mandátů rozhodně nestačí," podotkl.

Ambice vznikajícího spojenectví potvrdil také místopředseda strany Vít Rakušan. "Věříme, že v případě, že vznikne dvojkoalice KDU-ČSL a STAN, se stáváme třetí výraznou silou na politickém spektru a výraznou alternativou vůči politice sociální demokracie a politice hnutí ANO," řekl.

"Vítám rozhodnutí STAN. Teď musíme společně doladit program a technické podrobnosti, abychom mohli napnout všechny síly a poprat se o volební vítězství. Nabídneme voličům silnou, demokratickou a nezkorumpovanou alternativu," reagoval na rozhodnutí Starostů v SMS zprávě předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Program koalice by podle Gazdíka měl naplnit tři základní požadavky - podporu prozápadní demokracii, silné osobnosti na kandidátkách a prosazování decentralizace státní správy. Jednání o programových průsečících začnou okamžitě, STAN chce totiž první výsledky do konce února, aby o nich mohl jednat březnový sněm hnutí.

"Toto rozhodnutí vítám, těším se na spolupráci, která nabízí lidem v ČR politiku, která reprezentuje tradiční hodnoty. Programově máme blízko a spolupracujeme již v mnoha případech na komunální, krajské, senátní či evropské úrovni. Navíc nabízíme lidi, kteří mají za sebou odpracováno, žádné marketingové tváře či lidi s pochybnou minulosti jak z politiky, tak z byznysu. Je to odvážné rozhodnutí, ale pro voliče jasné a čitelné," uvedl v SMS zprávě na dotaz ČTK první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

O námluvách mezi lidovci a hnutím STAN, které na konci loňského roku ukončilo těsné spojenectví s TOP 09, se mluvilo už několik měsíců. V úvahu přicházelo několik variant spolupráce KDU-ČSL a Starostů. Starostové dávali nejprve přednost vzniku nové strany, které by stačil zisk pěti procent hlasů. Lidovci si ale o víkendu na celostátní konferenci odhlasovali, že do voleb chtějí jít se STAN v koalici.