Praha - V úterý 1. srpna by se měly objevit ve veřejném prostoru první billboardy, na kterých bude hnutí STAN informovat voliče, že do sněmovních voleb jde samostatně. Nabídku KDU-ČSL, aby se místo koaliční spolupráce spokojili Starostové s místy na lidoveckých kandidátkách, v úterý odmítlo široké vedení hnutí. Poslanec Jan Farský ČTK řekl, že vizuál a strategii kampaně Starostové a nezávislí představí ve čtvrtek na tiskové konferenci.

"Ta odvaha a emoce, to sedí, to by měla být definice naší kampaně," uvedl s odkazem na úterní slova předsedy Petra Gazdíka ke strategii, kterou STAN zvolí.

Na kandidátkách bude STAN pracovat až do 14. srpna. O den později vyprší termín pro podávání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu. "S něčím půjdeme ven, ale dopracovává se všechno," popsal Farský přípravy na volby po odchodu od strategického partnera. "Jdeme do toho sami, takže žádná automatika při přípravě kandidátek nebude platit. Vycházíme z dohodnutých konceptů, ale nejde z těch kandidátek dosavadních říct, jak budou vypadat ty budoucí. Budou jim hodně podobné, ale v detailu se budou lišit," uvedl. Starostové chtějí ještě oslovit nezávislé odborníky.

Do společné kampaně zatím STAN investoval 2,5 milionu korun, tedy zhruba desetinu plánovaného rozpočtu. "Byť nás mrzí, že lidovci z koaliční spolupráce ustoupili, tak nechceme končit v bitvě, ve které budeme krvácet na obou stranách. Takže je to věcí dohody, ne nějakého krvelačného souboje. Chceme kultivovaný rozchod," uvedl Farský k technickým aspektům rozchodu. Například společné billboardy jsou zaplacené do konce července, pak budou přelepeny, doplnil. První vizuál a změny kampaně představí Starostové ve čtvrtek. A od 1. srpna by se měl STAN ukázat samostatně ve veřejném prostoru.

STAN rozvázáním spolupráce reagoval na rozhodnutí lidovců z minulého týdne změnit její formu. KDU-ČSL chtěla, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky. Znamenalo by to snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Nová forma spolupráce by podle Starostů ale nebyla rovnoprávným partnerstvím. Uskupení, kterému nedávají průzkumy veřejného mínění příliš šancí na prolomení pětiprocentní hranice pro postup do Sněmovny, podle Gazdíka tím, že odmítlo účast na lidoveckých kandidátkách a rozhodlo se pro samostatnou cestou do voleb, ukazuje odvahu.