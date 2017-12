Praha - Starostové a nezávislí (STAN) podají novelu, podle které by museli evidovat tržby pouze plátci daně z přidané hodnoty. Elektronická evidence tržeb (EET) by se tak týkala jen podnikatelů s obratem přes milion korun ročně. Novinářům to řekl předseda STAN Petr Gazdík. Pro předpis mají Starostové podporu ODS či TOP 09, diskutují o něm i s dalšími sněmovními stranami.

Gazdík přivítal rozhodnutí Ústavního soudu, který minulý týden zrušil některé části zákona o EET, mimo jiné plánované spuštění třetí a čtvrté etapy EET. "Přes víkend jsme to operativně zapracovali do našeho návrhu, dnes půjdeme za kolegy s upraveným návrhem, kde vypouštíme třetí a čtvrtou vlnu," uvedl Gazdík.

Návrh novely chce STAN předložit v nejbližších dnech. "Je to změna, kterou se snažíme vyjednávat napříč politickým spektrem, podporují ji také poslanci ODS, TOP 09, bavíme se o tom také s Piráty, podepsali to také již členové SPD," uvedl Gazdík. Diskuse o návrhu podle něj Starostové vedou i s ČSSD a KSČM.

Po roce fungování eviduje systém EET tržby 161.000 podnikatelů. Dalších zhruba 300.000 se do něj mělo zapojit příští rok ve třetí a čtvrté vlně. Ministerstvo financí oceňuje na EET mimo jiné pozitivní dopad na rozpočet, do kterého podle jeho odhadu jen na dani z přidané hodnoty (DPH) přinesla od ledna do konce listopadu navíc 4,1 miliardy Kč.