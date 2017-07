Zleva Jan Horník, Jana Plamínková, Věra Kovářová, Vít Rakušan, Věslav Michalik, předseda Petr Gazdík, Michaela Opltová a Jan Sršeň vystoupili 25. července v Praze na tiskové konferenci hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor hnutí STAN dnes rozhodl, že hnutí půjde do letošních voleb do Sněmovny samostatně, nevstoupí na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby.

Zleva Jan Horník, Jana Plamínková, Věra Kovářová, Vít Rakušan, Věslav Michalik, předseda Petr Gazdík, Michaela Opltová a Jan Sršeň vystoupili 25. července v Praze na tiskové konferenci hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor hnutí STAN dnes rozhodl, že hnutí půjde do letošních voleb do Sněmovny samostatně, nevstoupí na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. ČTK/Doležal Michal

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) půjde do říjnových sněmovních voleb samostatně a jejich zástupci se neobjeví na kandidátkách KDU-ČSL. Rozhodl o tom dnes celostátní výbor tohoto uskupení. Původně měli Starostové s lidovci kandidovat ve volební koalici, od ní ale KDU-ČSL minulý týden ustoupila v obavě, že se nepodaří překročit desetiprocentní hranici nutnou pro vstup dvojbloku do Sněmovny.

KDU-ČSL chtěla, aby místo volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Takový návrh lidovců ale zástupci STAN odmítli.

"STAN půjde do voleb samostatně. Jsme připraveni na samostatný postup a odmítáme být součástí byznysu s průzkumy veřejného mínění, tak abychom byli osočování, že naše hlasy propadnou a že tím hazardujeme s hlasy voličů a přispíváme k vítězství třeba Andreje Babiše," prohlásil po hlasování předseda STAN Petr Gazdík.

Lidovci na rozhodnutí někdejších spojenců reagovali prohlášením, že to znamená zbytečné tříštění sil a přibližuje hrozbu monopolu jedné strany. Podle křesťanských demokratů měla společná kandidátka šanci získat víc hlasů. Lidovci nicméně věří tomu, že budou se Starosty spolupracovat po volbách. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který dlouhodobě zpochybňoval životnost koalice lidovců a hnutí Starostové a nezávislí, nečekal, že STAN odmítne místa na kandidátkách KDU-ČSL. "Já jsem nečekal, že takhle rozhodnou, já jsem čekal, že s námi půjdou," řekl Čunek ČTK. Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského je krok STAN logický a poškodí KDU-ČSL v Čechách, kde měli v koalici větší slovo Starostové.

Gazdík se ještě tento týden sejde s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, aby se dohodli na změně koaliční smlouvy. Gazdík dodal, že STAN odmítlo nabízená místa na kandidátkách KDU-ČSL kvůli udržení své identity. Po společné sněmovní zkušenosti s TOP 09 už nechce, aby značka hnutí zanikala.

Volby se uskuteční v druhé polovině října, v polovině srpna musejí kandidující uskupení odevzdat kandidátky. Gazdík řekl, že je hnutí schopné složit je včas. Hnutí má podle něj ve volbách šanci uspět, jenom k tomu musí mít odvahu. Starostové by chtěli oslovit 250.000 voličů, kteří jim dali hlas loni v krajských volbách. "Což je těch pět procent v celostátních volbách, které bychom v takovém případě potřebovali," řekl Gazdík. Samostatnou kandidaturu STAN je připravena podpořit i desítka regionálních stran, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci.

STAN dnes také podpořil prezidentskou kandidaturu bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše. Drahoš už dříve uvedl, že si podpory stran váží, chce ale zůstat nestranickým kandidátem. Prezidentské volby by se podle plánu měly konat v lednu 2018. Gazdík už dřív řekl, že na Drahošovi oceňuje jeho jednoznačně proevropskou orientaci. Podle šéfa STAN by vědec naplňoval prezidentskou roli tak, jak se očekává - moderoval by politickou diskusi, respektoval Ústavu a s noblesou reprezentoval zemi.