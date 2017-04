Brno - Brankář Patrik Rybár si připsal 39 úspěšných zákroků, podruhé v semifinále play off extraligy neinkasoval a Hradec Králové srovnal stav série s Brnem na 2:2. Muž zápasu navíc podtrhl skvělý výkon v rozhodujících samostatných nájezdech, ve kterých zlikvidoval šest ze sedmi pokusů Komety.

"Domácí měli dost šancí, ale už je to za námi a jsme rádi, že jedeme domů za stavu 2:2. Teď se musíme připravit na další zápas doma," řekl Rybár po utkání, které Hradec Králové vyhrál 1:0.

Východočeši přitom o den dříve prohráli v Brně 0:8. "Připravit se po takovém debaklu není jednoduché, ale hlavní je na vše zapomenout a nepitvat se v tom. A vyšlo to. Podali jsme úplně jiný výkon, kluci pomáhali mně, já jim a dotáhli jsme to do vítězného konce," uvedl slovenský gólman, který v předešlém utkání odchytal jen dvě třetiny a inkasoval čtyři branky.

S trenéry si poukázali jen na chyby, které ve třetím zápase série vyrobili. "Podařilo se nám je eliminovat. Když vyhrajete na Kometě 1:0, potřebujete i štěstí. A to my měli. Je fajn, že jsme tady konečně vyhráli," připomněl devět předchozích hradeckých porážek v Brně. "Hodněkrát mě to trefilo, že jsme ani nevěděl jak. Stáli při mě všichni svatí, to k tomu ale patří," usmíval se Rybár, kterému dvakrát při nájezdech pomohla branková konstrukce.